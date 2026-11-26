A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão de três medicamentos sem registro no Brasil. A resolução foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e abrange o TZ Gold, que contém tirzepatida, o Retatrutide e o GHK-CU. Os produtos são fabricados por empresas não identificadas e não podem ser importados, vendidos, distribuídos, divulgados ou utilizados no país. As informações são da Agência Brasil.

A Anvisa informou que as ações de fiscalização se aplicam a qualquer pessoa física ou jurídica ou veículo de comunicação que comercialize ou divulgue os produtos.

A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, medicamento conhecido como caneta emagrecedora. Já a retatrutida é um medicamento experimental, ainda em fase de pesquisa. A empresa que desenvolve os estudos não solicitou registro à Anvisa nem a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo.

Lote falsificado de testosterona

A resolução também determinou a apreensão do lote 999511 do Durateston, medicamento à base de testosterona. A própria fabricante, Aspen Pharma Indústria Farmacêutica, informou a identificação de unidades falsificadas no lote.

Segundo a Anvisa, os produtos falsificados apresentam características divergentes em relação ao medicamento original. Entre os problemas identificados estão a ausência de pontuação final na frase obrigatória contida na faixa vermelha da face principal do cartucho e a fonte utilizada.