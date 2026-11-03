Tempestade que devastou Maringá derrubou 363 árvores e motivou força-tarefa robusta

A Prefeitura de Maringá estabeleceu uma força-tarefa para recuperar estragos causados pelo temporal que atingiu o município nesta segunda-feira (2). Foram registradas 363 ocorrências de queda de árvores e, segundo a administração municipal, que declarou estado de calamidade por causa dos estragos, 47 equipes municipais trabalham na desobstrução de vias e na recuperação da cidade com apoio da Defesa Civil e de mais de 200 voluntários.

Segundo o prefeito, Silvio Barros (PP), as equipes continuarão nas ruas até que a situação esteja normalizada. A Prefeitura está recebendo apoio de municípios vizinhos, que disponibilizaram equipes para auxiliar na desobstrução das vias, e de empresários que cederam máquinas e equipamentos.

Mais de 600 famílias de Maringá receberam lonas para proteger os imóveis atingidos. A distribuição é realizada no quartel do Corpo de Bombeiros, onde os moradores podem procurar atendimento e orientação. Segundo a Defesa Civil, até o momento, não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas que necessitem de acolhimento, mas foram preparados espaços para atender a uma eventual necessidade de abrigamento temporário.

Falta de energia preocupa em Maringá e região

A Copel informou que mantém mais de 450 profissionais em atuação em Maringá e que outras 40 equipes devem chegar ao município nesta terça-feira (3). A normalização do serviço será gradual devido à quantidade de postes e estruturas danificadas. Os hospitais seguem em funcionamento, com o auxílio de geradores nas unidades onde o fornecimento de energia ainda não foi completamente restabelecido.

Atuam nas ocorrências as secretarias municipais de Infraestrutura, Limpeza Urbana, Mobilidade Urbana, Segurança Pública, Saúde e Assistência Social, além da Defesa Civil. Sarandi, Cascavel, Marialva, Paiçandu, Mandaguari, Paraíso do Norte, Apucarana, Campo Mourão e Paranacity, a Defesa Civil do Paraná, o Corpo de Bombeiros e a concessionária EPR reforçam o trabalho.

Orientações para a população

A Prefeitura orienta que os moradores evitem deslocamentos, principalmente nas regiões mais atingidas, para não comprometer o trabalho das equipes de emergência. Devido aos danos nos semáforos, os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização existente e adotar a gentileza no trânsito.

Moradores que tenham árvores bloqueando o acesso às residências ou estejam impedidos de sair de casa devem comunicar situação à Prefeitura via Ouvidoria 156 por telefone, app ou site, para que a ocorrência seja priorizada.

Sobre as doações e a participação de voluntários, a orientação é aguardar os comunicados oficiais. À medida em que necessidades forem identificadas e organizadas, a Prefeitura divulgará quais tipos de apoio serão necessários e como a população poderá colaborar.

É possível utilizar o aplicativo e o site do 156, além do telefone, para comunicar ocorrências provocadas pelo temporal. A plataforma da Ouvidoria Municipal conta com um botão específico para situações relacionadas às condições climáticas (acesse aqui).