A busca por descontos e a movimentação intensa no comércio durante a Black Friday, nesta sexta-feira (27), podem facilitar a ação de criminosos. A distração dos consumidores, especialmente em filas, corredores de lojas e no momento do pagamento, está entre os principais pontos de atenção para quem pretende aproveitar as promoções presencialmente.

Para reduzir os riscos de furtos e roubos, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) divulgou uma série de recomendações que envolvem desde o cuidado com objetos pessoais até o transporte das mercadorias adquiridas.

Bolsas e mochilas devem permanecer fechadas e posicionadas à frente do corpo. Celulares e carteiras não devem ser guardados nos bolsos traseiros das roupas nem deixados sobre balcões, mesas ou carrinhos de compras.

Na hora de pagar, a recomendação é conferir o valor da transação, proteger a senha do cartão e verificar se o cartão devolvido pertence realmente ao consumidor. Também é aconselhável evitar circular com grandes quantias em dinheiro.

“Em datas como a Black Friday, é natural que as pessoas estejam mais concentradas nas ofertas e nas compras. Por isso, é fundamental manter a atenção ao ambiente e adotar cuidados simples no dia a dia”, ressalta o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto.

Cuidados durante e depois das compras

A Polícia Militar recomenda que os consumidores planejem antecipadamente os locais onde pretendem comprar e adotem algumas medidas de segurança. Confira, a seguir:

Evite utilizar o celular por longos períodos em locais com aglomeração;

Não exponha mercadorias de alto valor, principalmente eletrônicos;

Prefira ruas movimentadas e bem iluminadas;

Redobre a atenção dentro dos ônibus e nos pontos de embarque e desembarque;

Utilize estacionamentos regulamentados ou locais com boa iluminação;

Confira se as portas e os vidros do veículo estão fechados;

Não deixe sacolas, bolsas ou eletrônicos visíveis dentro do carro;

Evite utilizar o automóvel como depósito de compras enquanto circula por outras lojas.

O que fazer em caso de roubo?

Caso seja abordado por criminosos, o consumidor não deve reagir, fazer movimentos bruscos ou tentar recuperar os objetos por conta própria. Ao identificar uma situação suspeita, a orientação é procurar um local seguro e acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Informações sobre as características dos suspeitos, o local da ocorrência e a direção da fuga podem auxiliar o trabalho policial, desde que sejam observadas sem colocar a vítima em risco.