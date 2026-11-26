Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, vai instalar 130 câmeras de monitoramento com recursos de inteligência artificial (IA) para reforçar a segurança na região de fronteira. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura e a empresa brasileira Pax, especializada em inteligência artificial aplicada à segurança pública. A previsão é que os equipamentos sejam instalados em até um mês.

O projeto-piloto prevê câmeras em pontos estratégicos do município, incluindo locais de entrada e saída da cidade e áreas de concentração turística. A proposta é desenvolver ferramentas capazes de identificar padrões relacionados a crimes de fronteira, a partir da análise de imagens e informações coletadas pelos equipamentos.

Um dos recursos em desenvolvimento é a identificação de veículos com características que podem indicar uso em atividades ilegais, como contrabando. Entre os sinais que poderão ser analisados estão alterações na suspensão, especialmente quando o veículo apresenta altura inferior à original do modelo, e indícios de excesso de peso.

Nesta primeira etapa, a plataforma será disponibilizada à Guarda Municipal. Engenheiros da empresa deverão trabalhar em conjunto com as forças de segurança que atuam em Foz do Iguaçu para desenvolver soluções direcionadas às particularidades da região.

A expectativa é que a operação esteja pronta para a temporada de fim de ano, período que inclui as festas de Natal e réveillon. A iniciativa considera as características de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com Paraguai e Argentina e recebe um fluxo intenso de moradores, turistas e veículos. Em 2025, o Parque Nacional do Iguaçu registrou mais de 2 milhões de visitantes.

Tecnologia já é utilizada pelas polícias do Paraná

A implantação em Foz do Iguaçu se soma ao uso de inteligência artificial pelas forças policiais do Paraná. A Pax também desenvolveu a Plataforma de IA das Polícias do Paraná, vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Implementada a partir de janeiro, a ferramenta já auxiliou as polícias Civil e Militar a esclarecer mais de 3 mil casos, conforme dados divulgados pela Sesp.

O sistema cruza informações de diferentes bases de dados, incluindo registros de furto e roubo de veículos e o banco nacional de mandados de prisão. As câmeras conseguem fazer a leitura de placas e identificar características como modelo e cor dos automóveis. Quando encontram correspondências com informações cadastradas, enviam alertas às equipes policiais, inclusive às viaturas mais próximas.

A tecnologia também pode auxiliar investigações por meio da busca de características específicas em imagens, como adesivos na lataria de veículos, cores e capacetes.

Atualmente, a rede conta com aproximadamente mil câmeras distribuídas em 21 municípios paranaenses. Entre as cidades com maior número de casos registrados, estão Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e São José dos Pinhais.