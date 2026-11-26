Uma nova fábrica de rações da Polinutri começa a operar neste mês de novembro em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Com capacidade produtiva de 30 mil toneladas por ano, a unidade será dedicada à fabricação de rações extrusadas para peixes e fareladas para suínos.

Construída ao longo de aproximadamente três anos, a estrutura conta com equipamentos novos e processos automatizados para ampliar a produção e atender criadores dessas duas atividades no Estado.

A escolha de Castro levou em conta a importância do município para o agronegócio paranaense e a proximidade com produtores de suínos e polos de piscicultura. Além da fabricação de rações, a unidade funcionará como um centro de distribuição de outros produtos do portfólio da empresa.

A proposta é reduzir o tempo de entrega, otimizar a movimentação de mercadorias e tornar o atendimento aos clientes da região mais ágil.

Empresa já conta com sede em Maringá

A nova estrutura amplia a presença da Polinutri no Paraná, onde a empresa já mantém uma unidade industrial em Maringá. A fábrica do município produz rações fareladas, peletizadas e extrusadas para diferentes segmentos, como aves, suínos, peixes e animais de estimação. Também abriga o laboratório Dr. Lúcio Hakim, voltado à análise e ao controle de qualidade dos produtos.

A unidade de Maringá foi a primeira fábrica comercial de rações aquícolas do Brasil a receber certificação do Aquaculture Stewardship Council (ASC), que estabelece critérios ambientais, sociais e de origem responsável dos ingredientes. O laboratório da planta também possui certificações de proficiência de instituições como FAO, Embrapa e Romer Labs.

A expansão ocorre em um cenário de relevância do Paraná para a piscicultura brasileira. Dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que o Estado respondeu por 12% das exportações nacionais de peixes entre janeiro e agosto de 2026, ocupando a terceira posição no país.

No campo da produção de suínos, o Paraná é o 2º maior produtor do Brasil. O Oeste paranaense concentra cerca de 72% do total produzido.