A safra 2026/27 de arroz avança no Sul do Brasil com expectativa de normalização depois de dois anos marcados por enchentes, polêmicas na importação e queda abrupta de preços. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, responsáveis por 80% da produção nacional, enfrentam agora o desafio de recuperar a rentabilidade após prejuízos acumulados. As informações são da Gazeta do Povo.

Em 2024, mesmo com a maior parte da colheita gaúcha já concluída antes das enchentes históricas, o governo federal destinou R$ 7 bilhões para importar até 1 milhão de toneladas de arroz subsidiado. A medida gerou revolta entre produtores e entidades como Federarroz e Farsul, que denunciaram concorrência desleal e falta de apoio à reconstrução das propriedades atingidas.

O leilão realizado em junho de 2024 foi cancelado após irregularidades envolvendo empresas sem experiência no setor, como loja de queijos e locadora de veículos. O episódio provocou corrida aos supermercados e elevou os preços do arroz importado do Mercosul, enquanto o governo zerava a tarifa para o grão asiático.

Supersafra de 2025 derruba cotações

O ano de 2025 trouxe clima favorável, mas a oferta excessiva no Mercosul e na Ásia fez os preços despencarem. Muitos produtores não conseguiram cobrir os custos de produção, acumulando dívidas. José Paulo Kraemer Salerno, presidente da Cotrisel de São Sepé, relata que a cooperativa comprou arroz mais caro no início do ciclo e vendeu mais barato depois, resultando em prejuízo tanto para agricultores quanto para a indústria.

A saca de 50 quilos oscilava entre R$ 50 e R$ 60 em 2025, valor insuficiente para cobrir despesas. Atualmente, a cotação está entre R$ 78 e R$ 82, patamar que cobre os custos com margens reduzidas. A Cotrisel comercializa 120 mil toneladas anuais de 2 mil associados.

Abastecimento garantido apesar dos desafios

A Conab projeta produção brasileira de 10,75 milhões de toneladas na safra atual, 2,9% inferior à anterior, para consumo interno de 10,8 milhões. Segundo a Abiarroz, estoques e importações estimadas em 1,3 milhão de toneladas asseguram o abastecimento, embora prejuízos de 2024 ainda representem passivo para alguns agentes.

A Federarroz critica a tributação que favorece a entrada de arroz paraguaio e uruguaio no mercado brasileiro. Em 2025, Paraguai respondeu por 63,35% do valor importado e Uruguai por 24,4%, conforme dados da Epagri/Cepa. A entidade defende redução temporária do ICMS nos períodos de maior comercialização.

José Alberto Pacheco Ramos, presidente da Caal de Alegrete, aponta que diesel, mão de obra e principalmente financiamentos encarecem a atividade. A cooperativa aposta em marcas próprias e exportação para melhorar a remuneração dos associados. Em Santa Catarina, onde 95% do plantio foi concluído, o excesso de chuvas e falta de luminosidade preocupam. A Epagri/Cepa projeta colheita estadual de 1,2 milhão de toneladas, queda de 6,7% atribuída ao El Niño.