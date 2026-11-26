A interdição da Praça General Osório, no Centro de Curitiba, coloca em discussão os impactos sobre uma região que reúne 601 estabelecimentos de varejo e alimentação e cerca de 1,9 mil empregos. Um levantamento apresentado pela Associação Comercial do Paraná (ACP) identificou 119 comércios diretamente expostos à mudança no fluxo de pedestres: 77 têm endereço na própria praça e outros 42 ficam nas vias de acesso ao calçadão.

A preocupação com os efeitos econômicos da interdição levou a ACP a protocolar, nesta quinta-feira (26), uma manifestação na ação popular que questiona a revitalização do espaço. A associação não entra como autora ou ré, mas pretende apresentar informações sobre o comércio e os serviços do Centro para auxiliar a análise do caso.

A medida ocorre após a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrabar) também pedir ingresso na ação. Enquanto a Abrabar representa o setor de bares e gastronomia, a ACP busca levar ao processo a perspectiva do comércio varejista e dos serviços.

“A ACP quer a Praça Osório preservada, segura e aberta. Patrimônio e comércio não são interesses opostos. A melhor forma de proteger os dois é regularizar o que for preciso, com prazo definido, sem deixar a praça fechada e parada por tempo indeterminado”, afirma o diretor jurídico da entidade, Eduardo Stremel.

Comércio e empregos no entorno

O levantamento apresentado pela ACP considera uma área selecionada ao redor da praça, com 2.971 empresas ativas de diferentes setores. Desse total, 601 são estabelecimentos comerciais: 432 do varejo e 169 de alimentação.

A estimativa é de aproximadamente 6,8 mil empregos formais em todas as empresas analisadas. No comércio, a projeção chega a cerca de 1,9 mil postos de trabalho, com média de 3,1 por estabelecimento.

Além dos estabelecimentos mais próximos, o levantamento identificou 232 comércios em um raio de até 100 metros da praça. A ACP ressalta, porém, que estar próximo não significa necessariamente ter sofrido prejuízo ou ter o acesso comprometido.

Estimativa da Abrabar

A Abrabar apresentou uma simulação de possíveis perdas para estabelecimentos que dependem do movimento na região. O cálculo considera uma hipótese de redução de 30% no fluxo de clientes. Em um negócio com faturamento diário de R$ 1 mil, a estimativa aponta R$ 9 mil a menos por mês. Para um estabelecimento que fatura R$ 2 mil por dia, a projeção chega a R$ 18 mil mensais.

Considerando 13 meses de fechamento, a associação calcula perdas entre R$ 117 mil e R$ 234 mil por estabelecimento. Os valores, contudo, são uma simulação baseada em uma queda hipotética de 30%, e não prejuízos comprovados ou medidos entre os comerciantes.

A proximidade do Natal também preocupa as entidades. A feira natalina que costumava atrair visitantes à Praça Osório foi transferida para trechos da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Santos Andrade, e da Rua João Negrão. A mudança altera o trajeto de consumidores que poderiam passar pelas vitrines do entorno. Artesãos também manifestaram receio de perder clientes durante o período de fim de ano.

Para a ACP, uma paralisação prolongada pode reduzir a circulação de consumidores e levar comerciantes a adiar contratações e investimentos. A entidade cita que o Centro registrou 6.897 novas empresas entre janeiro e setembro de 2026, considerando todos os setores. O dado é anterior à interdição. A conclusão das obras da praça está prevista pela Prefeitura para o segundo semestre de 2027.

Disputa judicial sobre a revitalização

A ação popular questiona a retirada de árvores e as intervenções na praça, que integra um conjunto urbano protegido pelo patrimônio estadual. Entre os argumentos apresentados está a alegação de que não houve autorização prévia da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura (CPC/SEEC).

Em decisão inicial, a Justiça determinou que o município não realize novas remoções de árvores, exceto em situações emergenciais justificadas tecnicamente, nem faça alterações irreversíveis na paisagem. A Prefeitura recebeu prazo de 72 horas para se manifestar, e o processo deve retornar à análise judicial sobre o pedido de liminar. Segundo a Abrabar, 44 árvores haviam sido removidas até 17 de novembro — número informado pela entidade no processo.

Tanto a ACP quanto a Abrabar defendem que eventuais pendências sejam resolvidas com prazos definidos, para evitar que a praça permaneça fechada por tempo indeterminado. A ACP também propõe a realização de uma audiência com o município, o órgão estadual de patrimônio e o Ministério Público para discutir um cronograma de regularização e reabertura, inclusive parcial.