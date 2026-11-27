O Shopping Novo Batel, em Curitiba, irá a leilão em dezembro deste ano com lance inicial de R$ 592,4 milhões. A venda judicial inclui todo o complexo imobiliário, formado por mais de 26 lojas, estacionamento, cinema, teatros e o Hotel White, empreendimento de luxo com 143 quartos que nunca chegou a ser inaugurado.

O primeiro leilão está previsto para ocorrer em 11 de dezembro, às 10h. Caso não haja interessados ou lances, uma segunda disputa será realizada em 14 de dezembro, no mesmo horário, com lance mínimo de R$ 355,4 milhões. A diferença entre os valores é de aproximadamente R$ 237 milhões.

As datas e os valores foram apresentados pelo leiloeiro público oficial Helcio Kronberg em manifestação protocolada na quarta-feira (25) no processo judicial que tramita na 11ª Vara Cível de Curitiba. A proposta prevê que os leilões sejam realizados exclusivamente pela internet, no portal da Kron Leilões.

Inicialmente, o leilão do local estava previsto para acontecer no início de 2026, mas foi suspenso devido a uma decisão judicial. Neste momento, a realização nas datas indicadas depende do cumprimento dos prazos legais de intimação e publicidade e da análise judicial.

O edital ainda não foi apresentado e deverá detalhar as condições de pagamento, a comissão do leiloeiro e os demais encargos relacionados à arrematação.

Hotel que nunca abriu atrai investidores

O complexo inclui o Hotel White, descrito como cinco estrelas, com 143 quartos, sauna, piscina e restaurante. Apesar de contar com a estrutura hoteleira, o estabelecimento nunca recebeu hóspedes.

Segundo Vitor Fortes, assessor de leilões, a estrutura do hotel é um dos principais atrativos do negócio. Entre os interessados, de acordo com ele, estão empresários do setor de hotelaria, famílias de alto poder aquisitivo da região e investidores internacionais.

“A maior parte dos interessados foi atraída pelo hotel. São empresários do ramo de hotelaria, famílias ricas da região e até investidores internacionais”, afirma.

O complexo tem mais de 10 mil metros quadrados de terreno e mais de 42 mil metros quadrados de área construída. Fortes diz não ter conhecimento de problemas estruturais que comprometam o empreendimento, mas ressalta a importância de uma avaliação técnica antes da compra.

“Desconheço problemas estruturais que comprometam o complexo. Isso não impede, é claro, a visita de um engenheiro para averiguação”, diz.

Comprador terá que verificar regularização do complexo

A obtenção de alvarás para o shopping e o hotel está entre as questões que deverão ser consideradas pelo futuro comprador. Segundo Fortes, será necessário regularizar a documentação dos empreendimentos junto à Prefeitura de Curitiba.

O assessor também menciona a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente, que previa a construção de creches como contrapartida para a regularização do complexo. De acordo com ele, o acordo não foi cumprido pelo shopping.

Na avaliação de Fortes, um novo acordo entre o futuro arrematante e a Prefeitura poderia viabilizar a regularização documental do hotel e permitir o início das atividades hoteleiras.

Outro ponto envolve a ocupação das salas comerciais. Caso o comprador pretenda desocupá-las, poderá ser necessário ingressar com uma ação judicial de imissão na posse, conforme explica o assessor.

Em relação às dívidas, Fortes afirma que a arrematação judicial geralmente tem natureza de aquisição originária, o que pode afastar a transferência de determinados débitos ao comprador. Ele ressalta, entretanto, que é necessário aguardar o edital para confirmar as condições aplicáveis ao caso.

Avaliação judicial foi atualizada para R$ 592 milhões

O valor original da avaliação judicial do complexo era de R$ 536.455.134, com data-base de 20 de maio de 2024. Por determinação judicial, a quantia foi atualizada monetariamente pela média dos índices INPC e IGP-DI, sem a realização de nova vistoria ou pesquisa de mercado.

Na manifestação apresentada à Justiça, Kronberg calculou o valor atualizado em R$ 592.448.328,76. Para a segunda praça, o lance mínimo foi estabelecido em 60% desse montante, chegando a R$ 355.468.997,26.

A diferença de quase R$ 237 milhões corresponde à redução do lance mínimo entre a primeira e a segunda praça, caso não haja arrematação inicial. O valor não representa necessariamente o preço final de venda do complexo.

As condições de pagamento ainda não foram divulgadas. O edital deverá trazer informações sobre a forma de pagamento, os encargos da operação, os ônus conhecidos e as demais condições para participação no leilão.