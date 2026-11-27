Com 30 shows nacionais anunciados e a expectativa de receber milhões de turistas no Litoral, os locais onde serão montados os palcos e arenas do Verão Maior Paraná 2026/2027 ainda não foram definidos.

Em Matinhos, os problemas de erosão na faixa de areia da Praia Brava de Caiobá, tradicional palco dos espetáculos. Além disso, os entraves ambientais para a transferência das apresentações ao balneário Riviera, também na cidade, mantêm indefinido o local dos shows.

Já em Pontal do Paraná, as obras de revitalização da orla também geram dúvidas sobre a estrutura que receberá as apresentações. Procurado pela Tribuna do Paraná sobre a definição dos espaços, o governo informou que “o governo está finalizando os detalhes e eles logo serão divulgados”.

O evento ocorre em meio à transição do governo estadual. Embora o planejamento esteja sob responsabilidade da atual administração, os grandes shows acontecerão durante o mandato do governador eleito Sergio Moro (PL), que também não se pronunciou sobre possíveis novos locais para a realização dos espetáculos.

Em nota, o governo eleito destacou que “Moro está focado na transição, recebendo e analisando as informações repassadas pela atual administração a quem cabe a organização do Verão Maior”.

Caiobá volta aos planos

O Decreto Municipal nº 5.391/2026, assinado pelo prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora (PL), em 16 de novembro e publicado dois dias depois, declara de utilidade pública e interesse social a instalação temporária das estruturas do Verão Maior em Caiobá.

O documento menciona um processo de licenciamento ambiental junto ao Instituto Água e Terra (IAT), sob o protocolo nº 26.873.907-6. A medida, entretanto, não substitui as autorizações ambientais e do Corpo de Bombeiros. Entre as exigências estão a proteção da restinga e a implantação de rotas de fuga.

Em setembro, a prefeitura defendia a transferência dos espetáculos para as proximidades do molhe do balneário Riviera. A proposta, porém, encontrou entraves ambientais relacionados à autorização do Ibama.

Engorda da praia e erosão

Mesmo após as obras de engorda da praia de Matinhos, o avanço do mar comprometeu parte da faixa de areia destinada ao público na temporada passada. Em janeiro, o Estado precisou realizar uma intervenção emergencial, utilizando sacos de ráfia preenchidos com areia.

Parte do material foi arrastada pelas ondas e chegou à Ilha de Superagui. Os danos ambientais motivaram uma multa de R$ 2,5 milhões aplicada pelo Ibama ao governo estadual.

Em setembro, a prefeitura avaliava que o antigo espaço não apresentava condições técnicas para receber novamente a arena sem reposição de areia. A mudança também buscava melhorar a segurança e a mobilidade, além de atender reclamações de moradores sobre barulho, lixo e trânsito.

Ainda não foi esclarecido se haverá nova recomposição da faixa de areia ou se o palco será instalado em outro trecho de Caiobá.

Obras em Pontal do Paraná

Em Pontal do Paraná, a primeira etapa da revitalização da orla, que abrange 3,66 quilômetros entre Canoas e Monções, atingiu 60% de execução em outubro. O projeto completo contempla aproximadamente 23 quilômetros, da Praia de Leste a Pontal do Sul.

Parte das melhorias deverá estar disponível durante a temporada, mas alguns serviços avançarão por 2027. Comerciantes ainda aguardam definições sobre a estrutura do evento e possíveis interferências das obras.

Shows confirmados

Os 30 espetáculos nacionais gratuitos ocorrerão entre 8 e 31 de janeiro, durante quatro fins de semana. Confira, a seguir, as atrações de cada local:

Matinhos: Jorge & Mateus, Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Maiara & Maraisa, Jota Quest, Zezé Di Camargo com o projeto Rústico, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Menos é Mais, Simaria e Hungria, além de duas atrações-surpresa.

Jorge & Mateus, Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Maiara & Maraisa, Jota Quest, Zezé Di Camargo com o projeto Rústico, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Menos é Mais, Simaria e Hungria, além de duas atrações-surpresa. Pontal do Paraná: João Bosco & Vinícius, Maiara & Maraisa, Paula Toller, Pixote, Turma do Pagode, Marcos & Belutti, Clayton & Romário, Jeito Moleque, Trio Parada Dura, Naiara Azevedo, Maneva, Vitor Kley, Fred & Fabrício, Os Bonifácio, Vini & Lucas e Geriatricus.

Matinhos terá apresentações às sextas-feiras, aos sábados e domingos. Pontal receberá dois shows por noite, às sextas-feiras e aos sábados. As datas individuais e os horários ainda aguardam divulgação.

El Niño deixa evento em alerta

A meta do Estado é superar os 2,5 milhões de espectadores da edição anterior, que movimentou aproximadamente R$ 680 milhões na economia local e contribuiu para a geração de mais de 2,3 mil empregos.

Será a primeira temporada com a Ponte de Guaratuba em funcionamento. O município projeta crescimento de 20% a 30% no número de turistas. Entretanto, as obras nos acessos à ponte ainda não estavam concluídas em meados de novembro. A preparação do Litoral também envolve a requalificação da PR-412 e a revitalização das praias.

Além disso, o fortalecimento do El Niño poderá provocar chuvas acima da média. Os acumulados poderão variar entre 220 e 240 milímetros em dezembro e chegar a 260 milímetros em janeiro no Litoral.