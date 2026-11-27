O projeto do novo Hospital Regional de Foz do Iguaçu está concluído e prevê uma estrutura com 235 leitos, sendo 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de quatro salas cirúrgicas.

Nesta sexta-feira (27), a Prefeitura anunciou que está na etapa final de obtenção das aprovações técnicas necessárias para formalizar a parceria com o Governo do Paraná e dar sequência aos trâmites para a construção. O projeto arquitetônico e a aprovação da Copel já foram concluídos, enquanto as autorizações do Corpo de Bombeiros e da Sanepar são aguardadas para a próxima semana.

O hospital será construído em um terreno de 15,6 mil metros quadrados na Avenida Costa e Silva, nas proximidades do Fórum Eleitoral. A área foi definida após a Prefeitura descartar a localização inicialmente prevista, no antigo pátio de máquinas do Departamento Rodoviário Municipal (DRM), na Vila Portes.

A estrutura terá área construída estimada em 13,6 mil metros quadrados e deverá reunir serviços de internação, cirurgias, atendimento especializado, diagnóstico e apoio hospitalar.

A proposta é ampliar a oferta de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Foz do Iguaçu e nos municípios da região, reduzindo a necessidade de transferências de pacientes para outros centros e a pressão sobre o Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Obra será realizada durante a gestão de Moro

Os encaminhamentos foram discutidos pelo prefeito General Silva e Luna durante agenda em Curitiba, nesta semana, em reuniões com representantes do governo estadual e com o governador eleito Sergio Moro (PL).

O Hospital Regional foi apresentado como uma das prioridades de Foz do Iguaçu para a próxima gestão, junto à implantação do Centro Integrado de Saúde (CIS) e à ampliação dos recursos estaduais para custear os serviços de saúde.

Até o momento, não há data definida para o início das obras, que ainda dependem da conclusão das etapas administrativas e da contratação.