As adversidades climáticas que provocaram perdas nas lavouras paranaenses durante o inverno não impediram que o estado encerrasse a safra 2025/2026 com a segunda maior produção de grãos da sua história. Ao todo, foram colhidas 46,93 milhões de toneladas, volume apenas 1% inferior ao recorde de 47,27 milhões de toneladas registrado no ciclo anterior.

Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), na quinta-feira (26), e mostram que o desempenho das culturas de verão compensou boa parte das perdas registradas ao longo do inverno.

A primeira safra alcançou uma produção recorde de 26,34 milhões de toneladas, crescimento de 7% em relação ao ciclo 2024/2025. Já as culturas de inverno somaram 2,59 milhões de toneladas, uma redução de 34% na comparação com a temporada anterior.

“Apesar das dificuldades na safra de inverno, a safra 25/26 se consolidou como a segunda maior safra de grãos no Paraná na história”, destaca o engenheiro agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho.

Segundo ele, esta é a primeira atualização que apresenta o fechamento do ciclo 2025/2026, uma vez que toda a área destinada às culturas de inverno já foi colhida.

Produção de grãos favorece setor de carnes

A disponibilidade de grãos também beneficia outras cadeias produtivas do agronegócio paranaense, especialmente a criação de animais, que depende desses produtos para a fabricação de rações. “Toda essa situação ajuda na produção de carnes aqui no estado, visto que nós somos o maior produtor de carnes do Brasil”, explica Godinho.

O agrônomo destaca ainda o desempenho das exportações de carne de peru. Segundo ele, enquanto outros estados brasileiros registraram retração nesse segmento, o Paraná manteve uma participação importante nas vendas ao mercado internacional.

A oferta de grãos também pode trazer reflexos positivos para o consumidor, ao favorecer a redução dos custos de produção de alimentos.

Nova safra tem previsão de crescimento

As primeiras projeções para o ciclo 2026/2027 indicam a possibilidade de um novo avanço na produção agrícola paranaense. A estimativa de novembro do Deral aponta uma colheita de 27 milhões de toneladas na primeira safra, volume 3% superior ao registrado na temporada anterior.

O Paraná também mantém a liderança nacional na produção de feijão, com volume estimado em 469 mil toneladas, considerando as três safras do ciclo 2025/2026.

Já para o arroz, as perspectivas são menos favoráveis. O excesso de chuvas e o alagamento de áreas de cultivo levaram o Deral a revisar a estimativa de produção para o novo ciclo, que passou de 148 mil para 118 mil toneladas.

Os números integram os levantamentos do Deral, que acompanham a evolução das safras e o desempenho das principais cadeias produtivas da agropecuária paranaense.