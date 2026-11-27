O último fim de semana de novembro será marcado por mudanças nas condições do tempo no Paraná. Depois de uma sexta-feira (27) que começou com temperaturas próximas dos 10°C em algumas cidades, a chuva deve ganhar força em diferentes regiões do estado.

Curitiba terá um sábado (28) chuvoso e com máxima abaixo dos 20°C, enquanto o domingo (29) será de temperaturas mais elevadas em boa parte do território paranaense.

Nesta sexta-feira, os menores registros de temperatura ocorreram na região de Curitiba, nos Campos Gerais e no Centro-Sul. Durante a tarde, o aquecimento será mais significativo no Norte do estado, onde os termômetros devem se aproximar dos 27°C.

Áreas de instabilidade que se formam sobre o Paraguai avançam em direção ao Paraná e devem provocar chuvas mais intensas no Oeste e no Sudoeste a partir da tarde. Nessas regiões, os acumulados podem ficar entre 30 e 50 milímetros. Embora o risco de tempestades com ventos fortes seja considerado baixo, não estão descartados episódios de chuva intensa.

No Noroeste, também há possibilidade de pancadas mais fortes, acompanhadas de descargas atmosféricas, entre o final da tarde e o início da noite. A chuva deve chegar aos Campos Gerais e ao Leste paranaense no período noturno.

Sábado será chuvoso e frio em Curitiba

O sábado será de tempo instável nos Campos Gerais, em Curitiba e no Litoral. A chuva deve ocorrer em vários momentos do dia, com volumes mais expressivos especialmente nas cidades litorâneas.

A presença de nuvens e a chuva devem limitar a elevação das temperaturas nessas regiões. Na capital paranaense, a máxima prevista fica abaixo dos 20°C.

Já no interior do estado, o sol aparece e favorece o aquecimento ao longo do dia. Durante a tarde, há possibilidade de pancadas rápidas e isoladas, principalmente no Sudoeste e no Centro-Sul.

Calor volta no domingo

As temperaturas voltam a subir no domingo e na segunda-feira (30) em boa parte do Paraná. O tempo abafado favorecerá a formação de pancadas de chuva típicas dos períodos mais quentes, especialmente no final da tarde e de forma localizada.

A exceção no domingo será o Litoral, onde a nebulosidade permanece elevada e há possibilidade de chuvas ocasionais praticamente a qualquer hora do dia.