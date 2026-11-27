Uma viagem de Brasília a Curitiba, a contratação de serviços funerários e a mobilização de parentes para uma despedida que não precisaria acontecer. Uma família recebeu por engano a notícia da morte de um idoso de 69 anos, internado no Hospital Universitário Cajuru, na capital paranaense. A falha só foi identificada quando funcionários de uma funerária chegaram à unidade para retirar o corpo, na noite de quarta-feira (25).

O paciente está hospitalizado desde domingo (22), após sofrer uma queda em casa e bater a cabeça no chão. Mesmo com o idoso vivo, os familiares receberam uma declaração de óbito preenchida e deram início aos preparativos para o funeral.

Segundo informações divulgadas pelo portal XV Curitiba, a filha do paciente estava em Brasília quando soube da suposta morte do pai. Ela desembolsou quase R$ 3 mil para viajar até a capital paranaense. Outros familiares chegaram a fretar uma van para comparecer ao velório.

Por volta das 19h de quarta-feira, com a chegada da equipe funerária ao hospital, o erro foi identificado e a família recebeu a informação de que o idoso continuava vivo.

Hospital reconhece falha e vai ressarcir família

Em nota divulgada nesta quinta-feira (26), o Hospital Universitário Cajuru reconheceu o erro e informou que o paciente permanece internado, em condição clínica estável e sob acompanhamento das equipes de saúde.

A instituição também se comprometeu a reembolsar integralmente os gastos que os familiares tiveram em razão da comunicação equivocada da morte, além de disponibilizar atendimento multidisciplinar à família.

Uma apuração interna foi iniciada para identificar as circunstâncias que levaram à falha. O hospital informou ainda que pretende revisar seus procedimentos assistenciais para impedir que episódios semelhantes voltem a ocorrer.

Até o momento da divulgação do caso, não haviam sido esclarecidas as circunstâncias que levaram ao preenchimento da declaração de óbito de um paciente que permanecia vivo.