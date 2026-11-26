A força da enxurrada que atingiu a Vila Dom Pedro, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, surpreendeu moradores na noite de segunda-feira (23). Em uma das casas atingidas, um filho conseguiu retirar a mãe, de 79 anos, pouco antes da água invadir o imóvel. Conhecida como Dona Cida, a idosa perdeu praticamente todos os móveis e pertences na inundação.

A situação foi registrada por câmeras de segurança. Segundo Heloisa Belin, neta da moradora, um dos filhos de Dona Cida estava em casa quando outro familiar, que mora nas proximidades, chegou para alertar sobre a intensidade da chuva e recomendar que a mãe deixasse a residência.

“Ele foi lá para avisar que estava vindo uma chuva muito forte e que achava que não era o ideal deixar ela em casa. Aí, nisso que eles tiraram ela para fora, a água já veio com toda força. Isso foi em questão de três minutos”, relata Heloisa.

A enxurrada atingiu o imóvel pelas duas laterais e também pela rua. A correnteza derrubou muros da residência e de imóveis vizinhos. Dentro da casa, praticamente todos os móveis foram perdidos. Restaram uma mesa e um armário que estava suspenso na parede, acima do nível alcançado pela água.

“Minha avó e meu tio saíram com a roupa do corpo mesmo. Não tinha muito o que fazer ali no momento”, conta a neta.

Veja o vídeo abaixo:

Atualmente, a família está abrigada na casa de outro parente e se organiza para recuperar os prejuízos. A residência já havia sido atingida por uma enchente há aproximadamente 11 ou 12 anos, mas, segundo Heloisa, os danos daquela ocasião foram menores.

Moradores cobram melhorias na infraestrutura

Além das perdas materiais, o episódio preocupa os moradores devido as condições de infraestrutura da Vila Dom Pedro. Heloisa, que viveu boa parte da vida no bairro, afirma que a região enfrenta problemas antigos de saneamento básico e drenagem urbana.

“A infraestrutura do lugar em si é muito precária, do bairro. Não tem nenhum governante ou representante da cidade que olhe por aquela região”, afirma.

A moradora aponta possíveis problemas em bueiros, ralos e manilhas, que poderiam dificultar o escoamento da água durante chuvas intensas. Ela também menciona a presença de rios e riachos próximos às residências, que teriam recebido grande volume de água durante o temporal.

Campo Largo registra 30 casas danificadas

Em nota, a Prefeitura de Campo Largo informou que foram registrados 100 milímetros de chuva em 30 minutos na noite de segunda-feira (23). Além da Vila Dom Pedro, os bairros Cercadinho e Dona Fina estiveram entre os mais atingidos.

Conforme o balanço municipal, 30 casas foram danificadas e aproximadamente 80 pessoas foram afetadas. O Corpo de Bombeiros também registrou duas mortes na Vila Dom Pedro.

A administração informou que mobilizou equipes das secretarias de Ordem Pública, Infraestrutura Viária, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e da Mulher e Saúde, além da Coordenação de Defesa Civil e da Guarda Municipal. Entre as ações realizadas, estão limpeza das áreas atingidas, retirada de entulhos, cadastro social das famílias, vacinação e monitoramento dos locais afetados.

De acordo com Heloisa, máquinas foram encaminhadas ao bairro na terça-feira (24) para auxiliar na limpeza, mas uma delas apresentou problemas e o serviço não foi concluído naquele momento. A neta de Dona Cida também relata que os próprios moradores se mobilizaram para arrecadar produtos de limpeza e outros itens necessários às famílias.

A Prefeitura informou que as equipes municipais permanecem mobilizadas para prestar assistência à população e atender eventuais ocorrências decorrentes das condições climáticas. Moradores que precisarem de atendimento podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, a Guarda Municipal pelo 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.