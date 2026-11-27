Um tanque de lavar roupas foi utilizado para esconder 41,4 quilos de maconha no bairro Boa Vista, em Curitiba. A droga foi localizada nesta quinta-feira (26), durante uma ação da Operação Omnis, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que terminou com cinco pessoas presas.

Os policiais da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) do 22º Batalhão chegaram ao endereço após receberem informações de que um imóvel na Rua Professora Maria Balbina Costa Dias estaria sendo utilizado para armazenar e transportar entorpecentes.

Com o auxílio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), as equipes vistoriaram o local e encontraram a maconha dentro de um tanque de lavar roupas, em uma residência anexa ao imóvel investigado.

Durante a ação, também foram recolhidos seis celulares, uma máquina de lavar roupas, um equipamento de gravação de imagens e registros de movimentações financeiras supostamente relacionadas ao tráfico de drogas.

As cinco pessoas que estavam no endereço foram encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, juntamente com a droga e os demais materiais apreendidos.