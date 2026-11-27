A exposição à luz artificial dentro do quarto depois de ir para a cama está associada a um risco 2,24 vezes maior de surgimento de sintomas depressivos em estudantes universitários. Diferentemente de levantamentos anteriores que usavam imagens de satélite para estimar a iluminação externa, a pesquisa mediu a luz real no ambiente interno com aparelhos portáteis colocados na altura dos olhos, sobre o travesseiro.

Os pesquisadores acompanharam 347 alunos de primeiro e segundo anos de duas universidades de Hefei, na China, que não tinham sintomas de depressão no início do estudo, em setembro de 2019.

O horário da luz faz diferença

Ao longo de dois anos, 14,7% dos participantes (51 estudantes) desenvolveram sintomas depressivos. A análise mostrou que cada aumento de um lux — unidade que mede a intensidade da luz que chega a uma superfície — na média noturna elevou em 8% o risco de o problema surgir.

Os cientistas dividiram os estudantes em dois grupos a partir do limite de cinco lux. Aqueles expostos a níveis iguais ou superiores a esse patamar tiveram mais que o dobro de risco de desenvolver sintomas e registraram pontuação 4,34 pontos maior na escala de avaliação clínica em comparação ao grupo com menor exposição.

O levantamento identificou que o momento da exposição determina o impacto no organismo:

Após ir para a cama: A claridade medida uma e quatro horas depois de o estudante se deitar teve relação direta com o aumento do risco de sintomas depressivos.



A claridade medida uma e quatro horas depois de o estudante se deitar teve relação direta com o aumento do risco de sintomas depressivos. Antes de acordar: A luz presente uma e duas horas antes do despertar não mostrou associação estatística com o problema.

Segundo os autores, essa diferença ocorre porque a luz logo após o horário de dormir atrasa o ritmo circadiano — o relógio biológico que regula o sono e outras funções do corpo. Já a iluminação perto da hora de acordar adianta esse ciclo. O estudo aponta que a luz noturna pode suprimir a produção de melatonina, desregular o sono, elevar processos inflamatórios e ativar o eixo que controla a resposta do organismo ao estresse.

Como foi feita a medição e próximos passos

Os participantes, com média de idade de 18,68 anos (225 mulheres e 122 homens), mantiveram suas rotinas habituais de sono e iluminação durante duas noites seguidas. Sensores calibrados registraram a luminosidade minuto a minuto entre o horário de deitar e o de acordar, cruzando os dados com diários de sono e questionários periódicos sobre o humor.

Para os pesquisadores, controlar a iluminação dos dormitórios surge como uma medida simples e de baixo custo para proteger a saúde mental dos jovens, sem exigir mudanças bruscas na rotina. Ações como apagar luzes desnecessárias, instalar cortinas blecaute e evitar telas antes de dormir podem ajudar a reduzir essa exposição.

Os autores ressaltam que ainda são necessários estudos com amostras maiores, acompanhamento mais longo e uso de sensores vestíveis para confirmar a relação de causa e efeito e detalhar os mecanismos biológicos envolvidos.