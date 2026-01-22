Sacos para conter ressaca em Matinhos são encontrados a 25 km do ponto original

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde a ressaca registrada na segunda-feira (19/1), sacos semelhantes aos utilizados para conter a formação de um paredão de areia na praia de Matinhos passaram a ficar aparentes. Parte deles já estava vazia, enquanto outros apresentavam sinais de desgaste e desmanche. A manta instalada para auxiliar a conter bolsões de areia também aparece danificada.

Além do trecho exposto em Matinhos, sacos parecidos foram encontrados por banhistas em Pontal do Paraná nesta quarta-feira (21/1), a cerca de 25 quilômetros do ponto original. Pesquisadores do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR) também recolheram materiais semelhantes nos balneários de Shangri-lá e Pontal do Sul.

+ Leia mais Erosão em Matinhos segue em manutenção; IAT diz que shows não serão afetados

Os sacos começaram a ser utilizados após a formação do paredão de areia no dia 4 de janeiro, às vésperas do início dos shows do Verão Maior Paraná. Depois da ressaca, o Governo do Paraná realizou uma barreira emergencial na área. A areia foi recolocada na tentativa de nivelar a orla, com o uso de aproximadamente 1.900 sacos para recompor o trecho afetado.

Em entrevista ao Boa Noite Paraná, da RPC TV, o presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Luiz da Costa Souza, informou que os sacos são feitos de ráfia e não são biodegradáveis. O IAT informou que segue atuando para conter o processo erosivo, com manutenção da estrutura instalada semanas atrás.

“Todos aqueles sacos que estão aparecendo estão sendo recolhidos e serão destinados, ou mesmo reaproveitados, porque a ideia ali foi fazer uma barreira semirrígida para poder absorver os efeitos das forças da maré”, afirmou.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Segundo o instituto, a intervenção utiliza areia retirada de áreas onde houve acréscimo nos últimos anos e segue critérios técnicos de capacidade, volume e resistência. O órgão também determinou uma varredura nas praias de Matinhos e de outros municípios para recolher sacos que possam ter sido levados pela maré.

O Ministério Público Federal (MPF) informou que solicitou diligências ao Ibama. Caso se confirme a colocação de sacos plásticos na orla, a prática pode ser caracterizada como poluição, com possibilidade de responsabilização civil e criminal.

Danos à restinga

Além da realocação de areia para nivelar a orla durante os shows do Verão Maior, o evento também teria provocado danos à restinga, segundo o MPF. Em dezembro de 2022, equipes do IAT chegaram a retirar parte da vegetação, que posteriormente foi replantada.

Desta vez, conforme o MPF, a degradação ocorreu na madrugada de 10 de janeiro. Imagens mostram centenas de pessoas sobre a área de preservação permanente durante o evento. Próximo à restinga, também foram instalados banheiros químicos.

O MPF encaminhou ao IAT recomendações para evitar a destruição da restinga. O documento aponta a necessidade de implementação imediata de estruturas físicas mais eficientes, reforço na fiscalização durante eventos e adoção de medidas para a recuperação da área degradada.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉