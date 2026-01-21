Erosão em Matinhos segue em manutenção; IAT diz que shows não serão afetados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ainda em manutenção após uma ressaca marítima, a erosão na faixa de areia da Praia Brava, em Matinhos, no Litoral do Paraná, não deve atrapalhar a programação dos shows do Verão Maior. Nesta quarta-feira (21/01), o Instituto Água e Terra (IAT) afirmou que o processo erosivo está contido e não vai causar danos à estrutura do palco, nem aos moradores e veranistas.

O avanço do mar sobre a faixa de areia foi registrado na segunda-feira (19/01). O local, que teve as obras de engorda concluídas em outubro de 2022, já havia enfrentado situação semelhante no início do mês e no ano passado.

Em nota enviada à Tribuna, o IAT disse que os trabalhos de recomposição da areia estão acontecendo desde segunda e devem ser concluídos até sexta-feira (23/01) de manhã. “Por se tratar de um processo natural, decorrente das fases da lua, essa é uma manutenção esperada, prevista no projeto de engorda da faixa de areia no município”.

Manutenção em areia de Matinhos precisa de 5 mil metros cúbicos de areia

O IAT também acrescentou que para a reorganização serão necessários colocar 5 mil metros cúbicos de areia no local. “No total, o projeto consumiu 3,5 milhões de metros cúbicos de material arenoso. Ou seja, a manutenção feita nesta semana representa menos de 0,1% da integralidade da obra”.

“O monitoramento em toda a extensão da engorda é constante, desde os efeitos das marés até das ondas marítimas. Estudos serão realizados para propor uma nova estrutura que proteja integralmente aquele ponto em Matinhos”, finaliza nota.

Na segunda, a situação foi relatada pelo deputado federal Goura, que criticou o gasto com a obra e com os reparos. “Há dois meses, em novembro de 2025, a cena foi parecida. Cerca de 25% da praia sumiu com a força do mar. A resposta foi gastar mais R$ 1,6 milhão para retirar areia de Caiobá e jogar em Matinhos. E tudo indica que isso vai continuar acontecendo. Obras para o desenvolvimento do litoral são fundamentais. Mas elas precisam ser feitas com responsabilidade, seguindo critérios técnicos, ambientais, ouvindo quem entende e respeitando a natureza”, escreveu.