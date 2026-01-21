Moradia mais acessível

Casa do Estudante Universitário, em Curitiba, abre inscrições para novos moradores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/01/26 16h41
Casa do Estudante do Paraná oferece moradia acessível para estudantes universitários por preços mais baixos, no Centro de Curitiba
Foto: Reprodução | Casa do Estudante Universitário do Paraná

Localizada entre o Passeio Público e o Colégio Estadual do Paraná, no Centro de Curitiba, a Casa do Estudante Universitário do Paraná (CEU) está com inscrições abertas para processo seletivo 2026. A residência estudantil, que carrega mais de 76 anos de história, abriu inscrições para interessados nesta quarta-feira (21/01).

A CEU tem como missão principal acolher estudantes em situação de vulnerabilidade social. O espaço atende universitários de graduação e pós-graduação, além de alunos de cursinhos pré-vestibulares. A diversidade é marca registrada: moradores chegam do interior paranaense, de outros estados brasileiros e até mesmo intercambistas internacionais.

A estrutura oferece quartos compartilhados por duas pessoas, além de serviços como café da manhã, lavanderia e portaria. Um diferencial importante é a gestão autônoma, realizada pelos próprios moradores, sem vínculo com universidades ou instituições externas.

+ Leia mais

O sistema de mensalidade funciona por rateio dos gastos mensais. Como os custos são variáveis, o valor tem oscilado entre R$ 400 e R$ 460 – abaixo do preço médio de aluguéis no Centro de Curitiba. Além da contribuição financeira, cada morador deve dedicar oito horas mensais em serviços para a Casa.

Como é o processo para morar na Casa do Estudante Universitário do Paraná

O processo seletivo acontece em três etapas: análise documental, entrevistas e integração. Para participar, é necessário atender a requisitos específicos:

  • estar matriculado em curso superior, pré-vestibular ou pós-graduação presencial em Curitiba;
  • ser proveniente do interior do Paraná, região metropolitana, outros estados ou países;
  • não residir com família em Curitiba;
  • comprovar fragilidade socioeconômica;
  • ter renda compatível com o valor da mensalidade.

As inscrições, que começaram nesta quarta, seguem até 17 de fevereiro, com taxa de R$ 40. O cronograma completo e todas as informações necessárias estão disponíveis no site oficial.

+ Leia mais

Para tirar dúvidas sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail processoseletivo@ceupr.org.br.

A CEU também oferece hospedagem temporária para estudantes de fora que precisam se alojar em Curitiba durante o processo seletivo. O serviço custa R$ 35 por diária. Nesse caso, reservas podem ser feitas pelo e-mail hostel@ceupr.org.br.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google