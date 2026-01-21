Festival Coreano vai reunir 100 expositores na Pedreira em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de reunir uma multidão de 40 mil pessoas em agosto passado na Praça Afonso Botelho, a Hallyu Korean Fest já tem data marcada para sua segunda edição em Curitiba. Nos dias 28 e 29 de março, a Pedreira Paulo Leminski será transformada num pedacinho da Coreia do Sul, com uma programação ainda mais ambiciosa que a anterior.

O festival promete agitar a cidade com mais de 100 expositores divididos entre gastronomia, beleza e mercearias especializadas na cultura pop coreana. Além disso, quem for à Hallyu vai poder curtir experiências imersivas que simulam uma verdadeira viagem à Coreia – sem precisar do passaporte.

Entre as atrações já confirmadas, os fãs de K-pop podem se preparar para ver o Grupo Elite, um dos principais covers do fenômeno mundial BTS. A programação ainda conta com o DJ Starlight, diversas apresentações de cover dance e um aguardado show internacional de K-pop que promete ser o grande destaque do evento.

Para completar, alguns dos influenciadores mais queridos do universo da cultura coreana estarão presentes: Thomy Wet, Teri Kim e Daniel Oh já confirmaram presença nos dois dias de evento. Durante o festival, a organização estará arrecadando alimentos não perecíveis e kits de higiene para o Instituto Pelicanos.

Na edição de 2025, a Hallyu conquistou o público curitibano com expositores locais e de outros estados brasileiros. Os stands de skin care fizeram sucesso, mas foram as comidinhas típicas que roubaram a cena: corndog, tteobokki e kimbap – aquelas delícias que a gente sempre vê nos doramas – estavam por toda parte! A programação ainda contou com apresentações de dança, artes marciais, aulas show de culinária coreana e demonstrações de escrita tradicional.

Os ingressos já estão à venda pelo Uticket. Para o sábado, quando acontece o show internacional, os valores são R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira). Já para o domingo, os preços são mais em conta: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Serviço

Quando: 28 e 29 de março de 2026

Onde: Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 971)

Horário: sábado, das 10h às 20h, domingo, das 10h às 18h

Ingressos: Sábado – R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) com o show incluso. Domingo – R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). As vendas já estão disponíveis via Uticket