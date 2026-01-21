Cheesecake japonês vira febre e conquista Curitiba; Como fazer em casa?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheesecake japonês virou a sobremesa do momento nas redes sociais, nos buscadores e nas vitrines de confeitarias especializadas. Conhecido pela textura extremamente leve, aerada e delicada, o doce — também chamado de “bolo nuvem” — caiu no gosto de quem busca sobremesas menos pesadas e alinhadas às principais food trends de 2026.

Diferente do cheesecake americano tradicional, mais denso e com base crocante, a versão japonesa aposta em suavidade, equilíbrio e técnica apurada. O resultado é um bolo alto, macio e quase etéreo, que balança ao sair do forno e derrete na boca.

Por que o cheesecake japonês virou tendência?

A popularização do cheesecake japonês está diretamente ligada ao apelo visual e à proposta de leveza, dois fatores que dominam o consumo de conteúdo gastronômico atualmente. Vídeos de cortes que mostram a massa tremendo, receitas simplificadas e a influência da confeitaria asiática ajudaram a impulsionar buscas por termos como “cheesecake japonês”, “bolo nuvem” e “sobremesa japonesa fofinha”.

Além disso, o doce atende a um público que busca sobremesas menos enjoativas, com menor sensação de gordura, sem abrir mão da indulgência.

Onde encontrar cheesecake japonês em Curitiba

Curitiba acompanha a tendência e já conta com confeitarias que oferecem versões inspiradas nos doces japoneses, com foco em leveza e sabor equilibrado.

Cheesecake japonês em casa: receita simples e técnica é o segredo

Para quem prefere testar a tendência na própria cozinha, o cheesecake japonês pode ser feito com ingredientes comuns. O diferencial está menos na lista de compras e mais na técnica.

Ingredientes mais usados

Queijo creme – o famoso cream cheese

Manteiga

Leite

Gemas e claras de ovo

Farinha de trigo

Amido de milho

Suco e raspas de limão siciliano (opcional, para leve acidez)

O que torna o cheesecake japonês diferente

Ao contrário do cheesecake tradicional, a versão japonesa não leva base de biscoito nem cobertura. A leveza vem da incorporação cuidadosa das claras batidas em picos moles, formando um merengue delicado que dá estrutura e ar à massa.

Preparo e cuidados

O bolo é assado em banho-maria, o que garante cozimento uniforme e evita rachaduras no topo. Outro ponto fundamental é o resfriamento: após assar, o cheesecake deve permanecer dentro do forno desligado, com a porta entreaberta, para evitar choque térmico e o risco de murchar.

Uma tendência que deve continuar

Com estética marcante, sabor suave e forte apelo nas redes sociais, o cheesecake japonês não parece ser apenas uma moda passageira. A sobremesa se encaixa no movimento de valorização da confeitaria artesanal, da influência asiática na gastronomia e da busca por doces mais leves — um conjunto que deve manter o “bolo nuvem” em alta ao longo do ano.

