Adeus ao mato na calçada: solução caseira, simples e eficaz elimina problema de vez

O mato que cresce nas calçadas é uma dor de cabeça comum para moradores de áreas urbanas, especialmente após períodos de chuva e calor, como está sendo registrado em Curitiba. Além de comprometer a aparência da frente da casa, a vegetação pode causar riscos de queda, atrair insetos e até render multas, já que a manutenção da calçada é responsabilidade do morador.

A boa notícia é que existem formas simples, baratas e caseiras de acabar com o mato e, principalmente, impedir que ele volte a crescer. Confira abaixo as principais dúvidas das pessoas — e as respostas práticas para cada uma delas.

Como acabar com o mato que nasce na calçada?

O primeiro passo é retirar o mato pela raiz. Cortar apenas a parte visível não resolve, pois a planta volta a crescer em poucos dias. O ideal é arrancar manualmente ou usar uma espátula ou enxada pequena para remover também as raízes que ficam entre as frestas do concreto.

Após a limpeza, aplicar uma solução caseira ajuda a evitar o reaparecimento.

Como posso fazer o mato parar de crescer?

Para impedir que o mato volte, o segredo é agir nas frestas da calçada, onde as sementes se alojam. Algumas opções eficazes incluem:

Aplicar água fervente diretamente nas rachaduras

Preencher frestas com areia grossa ou cimento

Usar soluções naturais que “queimam” a raiz da planta

Essas medidas reduzem drasticamente o surgimento de novas ervas daninhas.

O cloro mata o mato?

Sim. O cloro (água sanitária) é eficaz para matar o mato, pois age como um agente corrosivo nas folhas e raízes. Para usar:

Misture 1 parte de água sanitária para 2 partes de água

Aplique diretamente sobre o mato, evitando contato com plantas desejadas

Atenção: o uso frequente pode prejudicar o solo e deve ser feito com cautela, evitando escorrer para bueiros ou áreas verdes.

Como eliminar o mato definitivamente de forma caseira?

Uma das receitas caseiras mais populares e eficazes leva ingredientes simples:

1 litro de vinagre branco

1 colher de sopa de sal

1 colher de detergente

Misture tudo e borrife sobre o mato em dias secos e ensolarados. O vinagre e o sal ressecam a planta, enquanto o detergente ajuda a mistura a aderir às folhas. Em poucos dias, o mato seca completamente.

O que é bom para matar mato na calçada?

Além das receitas caseiras, outras soluções eficientes incluem:

Água fervente aplicada diretamente na raiz

Vinagre puro para matos mais resistentes

Sal grosso jogado nas frestas (com moderação)

Essas alternativas são acessíveis, dispensam produtos caros e trazem bons resultados quando usadas corretamente.

Manutenção evita dor de cabeça

Especialistas recomendam fazer uma vistoria periódica na calçada, especialmente após chuvas. Manter o espaço limpo evita o crescimento do mato e reduz riscos de acidentes e notificações da prefeitura.

Os matos mais prejudiciais para um jardim bem cuidado

Algumas plantas consideradas “mato” vão muito além de um problema estético. Elas competem diretamente com flores e gramados por água, luz e nutrientes, enfraquecendo o jardim e favorecendo o surgimento de pragas e doenças. Por terem crescimento rápido e raízes profundas, essas espécies exigem atenção constante e controle adequado.

Identificar corretamente essas invasoras é o primeiro passo para proteger um jardim saudável. Abaixo, veja quais são as mais danosas e por que merecem combate imediato.

Principais matos que prejudicam o jardim:

Tiririca : uma das mais difíceis de eliminar, possui raízes profundas e se espalha rapidamente, tomando conta do gramado e de canteiros.

: uma das mais difíceis de eliminar, possui raízes profundas e se espalha rapidamente, tomando conta do gramado e de canteiros. Trevo : apesar da aparência inofensiva, rouba nutrientes do solo e enfraquece a grama ao redor.

: apesar da aparência inofensiva, rouba nutrientes do solo e enfraquece a grama ao redor. Capim-amargoso : cresce de forma agressiva, tem raízes resistentes e dificulta o desenvolvimento de plantas ornamentais.

: cresce de forma agressiva, tem raízes resistentes e dificulta o desenvolvimento de plantas ornamentais. Picão-preto : além de se espalhar com facilidade, atrai insetos e pode sufocar mudas novas.

: além de se espalhar com facilidade, atrai insetos e pode sufocar mudas novas. Caruru : consome grande quantidade de nutrientes e prejudica o crescimento de flores e hortaliças.

: consome grande quantidade de nutrientes e prejudica o crescimento de flores e hortaliças. Capim-colchão : forma tapetes densos que impedem a ventilação do solo e favorecem doenças no gramado.

: forma tapetes densos que impedem a ventilação do solo e favorecem doenças no gramado. Dente-de-leão: suas raízes longas dificultam a remoção completa e competem diretamente com plantas ornamentais.

Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

O controle dessas plantas deve ser feito preferencialmente no início do crescimento, antes que se espalhem. A remoção manual das raízes, aliada ao uso consciente de soluções caseiras ou métodos naturais, ajuda a manter o jardim bonito, saudável e livre de invasoras ao longo do ano.

