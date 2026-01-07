Anvisa manda recolher panetones contaminados e produtos com cordyceps

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (6/1), o recolhimento de panetones da marca D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. A decisão foi tomada após a identificação de fungos na superfície de produtos pertencentes a um mesmo lote.

Com a medida, fica proibida a comercialização, a distribuição e o consumo de quatro lotes de panetones da empresa. Em nota, a marca informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos com validade até 27 de fevereiro de 2026.

Os produtos atingidos pela determinação são os seguintes:

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027);

Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700g (lote: 251027);

Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027);

Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027).

Além dos panetones, a Anvisa também proibiu a comercialização de produtos da marca Coguvita II Alimentos Ltda. Durante a fiscalização, o órgão identificou que alguns itens eram fabricados com os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps (fungo que ficou famoso na série The Last Of Us), ingredientes que não têm autorização para uso em alimentos por ainda não terem a segurança avaliada.

A agência também apontou irregularidades na divulgação dos produtos. Segundo a Anvisa, a marca fazia alegações de benefícios à saúde mental, memória, foco e imunidade sem comprovação científica. Os produtos que devem ser recolhidos são:

Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).

Pasta de Amendoim com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).

Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos da marca Smushn Go (todos os lotes).

Granola da marca Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes).

Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos da marca Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes).

Cápsula de Café da marca Smush Mushroom Espresso (todos os lotes).

Cápsula de Café da marca Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).