Anvisa manda recolher panetones contaminados e produtos com cordyceps

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (6/1), o recolhimento de panetones da marca D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. A decisão foi tomada após a identificação de fungos na superfície de produtos pertencentes a um mesmo lote.
Com a medida, fica proibida a comercialização, a distribuição e o consumo de quatro lotes de panetones da empresa. Em nota, a marca informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos com validade até 27 de fevereiro de 2026.
Os produtos atingidos pela determinação são os seguintes:
- Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027);
- Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700g (lote: 251027);
- Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027);
- Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027).
Além dos panetones, a Anvisa também proibiu a comercialização de produtos da marca Coguvita II Alimentos Ltda. Durante a fiscalização, o órgão identificou que alguns itens eram fabricados com os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps (fungo que ficou famoso na série The Last Of Us), ingredientes que não têm autorização para uso em alimentos por ainda não terem a segurança avaliada.
A agência também apontou irregularidades na divulgação dos produtos. Segundo a Anvisa, a marca fazia alegações de benefícios à saúde mental, memória, foco e imunidade sem comprovação científica. Os produtos que devem ser recolhidos são:
- Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).
- Pasta de Amendoim com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).
- Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos da marca Smushn Go (todos os lotes).
- Granola da marca Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes).
- Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos da marca Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes).
- Cápsula de Café da marca Smush Mushroom Espresso (todos os lotes).
- Cápsula de Café da marca Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).