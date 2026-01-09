Salmoura argentina vira tendência e promete churrasco mais suculento e saboroso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O churrasco brasileiro, tradicionalmente fiel ao sal grosso, ganhou um novo protagonista que está dominando vídeos, receitas e conversas nas redes sociais: a salmoura argentina. A técnica, simples e altamente aromática, virou tendência entre churrasqueiros amadores e profissionais por prometer carnes mais suculentas, saborosas e com perfil defumado e herbáceo, sem complicação.

Popularizada por criadores de conteúdo gastronômico no YouTube, Instagram e TikTok, a salmoura argentina resgata práticas comuns no churrasco sul-americano e amplia o repertório de quem busca ir além do tempero básico.

O que é a salmoura argentina?

A salmoura argentina é um tempero líquido quente, preparado à base de água fervente, sal grosso e ervas aromáticas, utilizado para umedecer a carne durante o preparo na grelha. Diferente da marinada tradicional, ela não exige horas de antecedência: é aplicada enquanto a carne assa, com pincel ou borrifador.

O resultado é uma carne que mantém a umidade, absorve aromas e ganha camadas de sabor, sem mascarar a identidade do corte.

Por que virou trend nas redes?

O sucesso da salmoura argentina está ligado a três fatores-chave:

Visual atrativo : o ato de borrifar a carne na brasa rende vídeos hipnotizantes.

: o ato de borrifar a carne na brasa rende vídeos hipnotizantes. Resultado imediato : suculência perceptível já no primeiro corte.

: suculência perceptível já no primeiro corte. Facilidade: ingredientes simples e preparo rápido.

Além disso, o nome “argentino” carrega autoridade quando o assunto é carne, o que impulsiona buscas como “salmoura argentina receita”, “tempero argentino para churrasco” e “como deixar carne mais suculenta no churrasco”.

Receita de salmoura argentina

Ingredientes mais usados

Água fervente

Sal grosso

Alho amassado (com casca)

Folhas de louro

Alecrim

Tomilho

Manjericão

Páprica defumada

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

Em uma garrafa de vidro com tampa metálica, adicione o sal grosso e todos os aromáticos. Complete com água fervente e tampe bem, agitando para liberar os sabores. Após esfriar, faça pequenos furos na tampa para facilitar a aplicação.

Como usar no churrasco

A salmoura deve ser aplicada durante o assado, nunca antes. Enquanto a carne grelha, borrife ou pincele o líquido nos dois lados, especialmente em cortes como picanha, maminha, fraldinha e costela. O calor ajuda a carne a absorver os aromas, mantendo a superfície hidratada e realçando o sabor.

Funciona só para carne bovina?

Não. Uma das razões do sucesso da técnica é sua versatilidade. A salmoura argentina pode ser adaptada para:

Aves , com ervas mais suaves

, com ervas mais suaves Peixes , reduzindo o sal e o tempo de exposição

, reduzindo o sal e o tempo de exposição Suínos, com toque adocicado para equilibrar a gordura

Algumas variações incluem açúcar ou mel, que ajudam na caramelização da superfície.

Muito além do sal grosso

A salmoura argentina não substitui o sal grosso tradicional, mas amplia as possibilidades do churrasco. Trata-se de uma técnica para quem busca mais complexidade, aroma e suculência, sem abrir mão da simplicidade.

Não por acaso, ela já aparece como uma das principais tendências gastronômicas do churrasco em 2026, conquistando espaço tanto nas grelhas de fim de semana quanto em eventos e competições.

