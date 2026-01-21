Paraná tem 10.846 vagas em cursos de graduação pelo Sisu 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná soma 10.846 vagas em cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação (MEC) para o ingresso de estudantes em instituições de ensino superior públicas federais e estaduais em 2026.

Essas vagas estão disponíveis em câmpus de Curitiba e de outras 44 cidades do interior do Paraná. Desse total, 3.280 vagas são ofertadas para 355 cursos de seis universidades mantidas pelo estado, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.

As inscrições são gratuitas e vão até esta sexta-feira (23/01), e devem ser feitas pela internet. Os candidatos selecionados na chamada regular serão divulgados em 29 de janeiro, com matrícula prevista para 2 de fevereiro. Quem não for classificado nessa etapa poderá manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, com convocações a partir de 11 de fevereiro.

Nesta edição do Sisu, os candidatos são classificados com base no desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 e 2025, com possibilidade de escolher até duas opções de curso e de concorrer às vagas por meio de cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência. O sistema seleciona automaticamente a melhor nota média ponderada e, em caso de empate, a maior nota em uma das disciplinas com mais peso para o curso escolhido. O estudante não pode ter zerado a redação.

Vagas pelo Sisu nas universidades estaduais do Paraná

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) oferece 852 vagas para 74 cursos nos câmpus de Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Nesse quantitativo estão 50 vagas para Ciências Contábeis em Paranavaí; 35 para Turismo e Negócios em Apucarana; 32 para Ciências Econômicas em Campo Mourão; 30 para Cinema e Audiovisual em Curitiba; e 16 para Engenharia de Produção em Paranaguá.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) tem 615 vagas para 51 cursos em Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida e Prudentópolis, com destaque para Turismo em Irati, com 29 vagas; Matemática Aplicada e Computacional em Guarapuava, com 26 oportunidades; Pedagogia em Chopinzinho e em Coronel Vivida, com 23 vagas cada.

Já a Universidade Estadual de Londrina (UEL) participa com 563 vagas em 51 cursos, incluindo 40 vagas para Ciências Econômicas; 20 para Psicologia; e 20 para Secretariado Executivo.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) oferta 545 vagas em 67 cursos, distribuídos pelos câmpus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Entre os exemplos estão 15 vagas para Educação Física em Marechal Cândido Rondon; 11 para Administração em Cascavel; 11 para Ciências Econômicas em Francisco Beltrão; dez para Ciências Contábeis em Foz do Iguaçu; e 18 para Medicina, sendo nove em Cascavel e nove em Francisco Beltrão.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) disponibiliza 379 vagas em 84 cursos, nos câmpus de Maringá, Ivaiporã, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê e Umuarama. Dentre elas, há dez vagas para Agronomia; nove para Engenharia Civil; nove para Engenharia Química e quatro vagas para Medicina, todas em Maringá.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) completa o grupo com 326 vagas em 28 cursos em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, com destaque para as 20 vagas em Ciência da Computação no câmpus em Bandeirantes.

Outras instituições

Além das seis estaduais, também participam do Sisu 2026 a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com 4.650 vagas; a Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 1.294; a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), com 708 vagas; a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com 665 vagas; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), com 209 vagas; e a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama), com 40 vagas.

Serviço

Inscrições: até 23 de janeiro

Resultado da Chamada Regular: 29 de janeiro

Matrículas: 2 de fevereiro

Participar da lista de espera: entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro

Convocação de candidatos em lista de espera: 11 de fevereiro