Anvisa apreende Tirzepatida falsa para emagrecimento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (21/01) a apreensão e proibição de medicamentos falsificados para emagrecimento das marcas Synedica e TG (Tirzepatida), além do Retatrutida de todas as marcas e lotes.

A decisão significa que estes produtos não podem ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados ou utilizados em território nacional.

De acordo com a Anvisa, os medicamentos foram fabricados por empresas desconhecidas e estão sendo anunciados e vendidos principalmente através de perfis no Instagram, sem qualquer registro, notificação ou cadastro junto à agência reguladora.

A Anvisa alerta que, por serem produtos irregulares de origem desconhecida, não há garantias sobre seu conteúdo ou qualidade. Por isso, não devem ser consumidos em nenhuma hipótese, já que podem representar sérios riscos à saúde.

Profissionais de saúde ou pacientes que identificarem os produtos das marcas e lotes mencionados podem entrar em contato com a Agência, por meio dos Canais de Atendimento oficiais, ou com a Vigilância Sanitária local, utilizando os canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

A agência reforça a importância de sempre verificar a procedência dos medicamentos e adquiri-los apenas em estabelecimentos autorizados, com nota fiscal e registro na Anvisa.