Ato contra internação involuntária em Curitiba tem Sine Móvel e repercussão nas redes

Manifestantes se reuniram em frente à Prefeitura de Curitiba, na manhã da última terça-feira (20/1), para protestar contra a portaria municipal que autoriza a internação involuntária de pessoas em situação de rua. Nas redes sociais, também repercutiram imagens de um Sine Móvel estacionado em frente à área ocupada pelos manifestantes.

O ato foi promovido pelo Movimento Luta Antimanicomial. Para os organizadores, a normativa reforça práticas de exclusão e desloca o foco de políticas estruturantes, como moradia, cuidado em saúde e redução de danos. A mobilização reuniu militantes e apoiadores da pauta antimanicomial, além de pessoas em situação de rua. Esta internação forçada, inclusive, foi rechaçada pelo Conselho de Psicologia.

Também pelas redes sociais, o prefeito interino de Curitiba Paulo Martins afirmou que a Prefeitura disponibilizou duas unidades móveis para atendimento da população durante a manifestação.

Martins assumiu o cargo nesta terça-feira, durante a viagem internacional do prefeito Eduardo Pimentel à Itália. “A Prefeitura segue a sua linha de atuar dentro da legalidade e acolher as pessoas conforme elas realmente precisam ser acolhidas”, afirmou. Veja abaixo:

Em outra publicação, Paulo Martins informou que, durante o ato, foram realizados 16 encaminhamentos para entrevistas de emprego por meio do Sine Móvel. Segundo ele, o acesso ao trabalho é um instrumento central no processo de reinserção social.

“O emprego é a chance de resgatar o controle da própria vida e buscar sua autonomia com felicidade, não ser escravo de facções criminosas que comercializam drogas que deveriam ser eliminadas e presas”, declarou.

