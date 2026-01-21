Raça Negra faz dobradinha neste final de semana no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ‘Verão Maior Paraná’ será embalado por muito romantismo, nostalgia e sucessos eternos nesta sexta-feira (23/01) e sábado (24/01), em Matinhos e Pontal do Paraná, com uma dobradinha especial da banda Raça Negra, comandada por Luiz Carlos, um dos maiores ícones do pagode e da música popular brasileira.

Na sexta-feira (23), o grupo sobe ao Palco Matinhos, o principal do festival, em uma apresentação que promete animar o público ao relembrar alguns dos principais sucessos da música popular do Brasil. Já no sábado (24), é a vez do Palco Pontal receber o grupo para mais uma noite inesquecível.

+ Leia mais: Cheesecake japonês vira febre e conquista Curitiba; Como fazer em casa?

Com mais de quatro décadas de carreira e uma trajetória marcada por recordes, multidões e canções que atravessam gerações, o Raça Negra prepara um show único e especial, reunindo grandes hits que marcaram época e fazendo histórias de amor pelo país. Clássicos como “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais”, “Cigana” e “Sozinho” estão entre as músicas que prometem transformar o festival em um grande coro coletivo.

A presença do Raça Negra reforça a força do Verão Maior Paraná como um dos principais festivais do país, unindo diversidade musical, grandes artistas e experiências inesquecíveis.