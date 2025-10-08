Ressaca forma paredão de dois metros na praia de Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Litoral do Paraná amanheceu visivelmente transformado nesta quarta-feira (08/10). Um barranco com mais de dois metros de altura se formou na Praia Brava, em Matinhos, alterando a paisagem da orla. O paredão de areia é resultado direto da ressaca que atingiu a região nos últimos dias, provocada pela ação dos ventos.

A área afetada passou, recentemente, por um amplo processo de revitalização. Em 2022, o governo do estado concluiu a obra de alargamento da orla de Matinhos, uma das maiores intervenções costeiras do Sul do país. A faixa de areia foi ampliada em até 100 metros ao longo de 6,3 quilômetros de extensão, entre o Canal da Avenida Paraná e o Balneário Flórida.

O projeto utilizou três milhões de metros cúbicos de areia retirada do fundo do mar pela draga Galileo Galilei, o equivalente a cerca de 220 mil caminhões. O objetivo era conter a erosão costeira, ampliar o espaço de lazer e proteger a infraestrutura urbana próxima à praia.

No entanto, a ressaca desta semana fez o mar avançar novamente sobre a faixa de areia, provocando perda de sedimentos e expondo resíduos orgânicos antes encobertos pela obra. Moradores e frequentadores registraram a transformação repentina. Confira, abaixo, o vídeo de como está a faixa de areia na região:

A Marinha do Brasil havia emitido, no início da semana, um alerta de mau tempo que incluía as cidades do litoral paranaense. O aviso, válido entre as noites de segunda-feira (06/10) e terça-feira (07/10), previa ventos fortes vindos de Sudoeste a Sul, com rajadas de até 60 km/h, além de mar agitado.

A Prefeitura de Matinhos foi procurada pela Tribuna do Paraná para esclarecer os impactos da ressaca e informar quais medidas serão adotadas para conter o avanço da erosão.

A Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Obras, já está atuando para corrigir o desnível de areia formado na Praia Brava após a forte ressaca e ventos intensos que atingiram o litoral nos últimos dias.

Em nota, a prefeitura informou que já está sendo providenciada uma escavadeira para resolver o problema imediatamente e restabelecer a segurança e o acesso à faixa de areia.

“A equipe técnica segue monitorando as condições do mar e reforça o pedido para que a população evite se aproximar das áreas afetadas até a completa normalização do local”, reforçou a prefeitura.

Em agosto deste ano, uma forte ressaca provocada por um ciclone extratropical também atingiu o litoral paranaense. Na ocasião, a Guarda Municipal de Pontal do Paraná precisou interditar a Avenida Deputado Aníbal Khury, no Balneário Marissol, após o avanço da maré sobre a pista.