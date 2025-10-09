Maré alta dificulta remoção de paredão de areia formado por ressaca em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná, registrou um evento climático atípico para o mês de outubro: ventos de até 60 km/h colaboraram para a formação de um paredão de areia de até dois metros de altura na orla da Praia Brava. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Sérgio Cioli, a prefeitura tenta resolver o problema desde quarta-feira (08/10), quando o paredão apareceu, mas a maré alta torna impossível.

“Nós tentamos entrar com as máquinas, mas a maré alta não nos deu condição”, afirma Cioli.

De acordo com o secretário, a previsão é de que, nesta sexta-feira (10/10), a maré baixe e, conforme determinado pelo prefeito, a equipe fará a terraplanagem e a manutenção de toda região assim que for possível. Veja como está o local:

‘Situação sob controle’, diz secretário sobre paredão de areia em Matinhos

A área afetada passou, recentemente, por um amplo processo de revitalização. Em 2022, o governo do Paraná concluiu a obra de alargamento da orla de Matinhos, uma das maiores intervenções costeiras do Sul do país. A faixa de areia foi ampliada em até 100 metros ao longo de 6,3 quilômetros de extensão, entre o Canal da Avenida Paraná e o Balneário Flórida.

Segundo o secretario, antes mesmo da obra, a região entre o Sesc Caiobá e o Pico de Matinhos já havia registrado o mesmo fenômeno. Porém, conforme Cioli, em época de resseca, o mar avançava até o calçadão.

+ Leia mais Parque Águas Claras traz diversão e ingressos grátis para Curitiba

“Se não tivéssemos essa obra, em uma ocasião como essa, nós teríamos essa água batendo nas casas, residências, comércio, enfim. Aí seria uma coisa um pouco mais crítica”, alega.

Conforme explica o secretario, a formação do paredão contou com a soma de dois fatores: maré alta e vento forte de 60 km/h. “É bom deixar claro que não é um caso isolado. Está acontecendo no litoral de Santa Catarina. Infelizmente aconteceu de pegar a combinação meio atípica, mas que está sob controle, estamos monitorando”, reforça.