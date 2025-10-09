Maré alta dificulta remoção de paredão de areia formado por ressaca em Matinhos

A cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná, registrou um evento climático atípico para o mês de outubro: ventos de até 60 km/h colaboraram para a formação de um paredão de areia de até dois metros de altura na orla da Praia Brava. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Sérgio Cioli, a prefeitura tenta resolver o problema desde quarta-feira (08/10), quando o paredão apareceu, mas a maré alta torna impossível.
“Nós tentamos entrar com as máquinas, mas a maré alta não nos deu condição”, afirma Cioli.
De acordo com o secretário, a previsão é de que, nesta sexta-feira (10/10), a maré baixe e, conforme determinado pelo prefeito, a equipe fará a terraplanagem e a manutenção de toda região assim que for possível. Veja como está o local:
‘Situação sob controle’, diz secretário sobre paredão de areia em Matinhos
A área afetada passou, recentemente, por um amplo processo de revitalização. Em 2022, o governo do Paraná concluiu a obra de alargamento da orla de Matinhos, uma das maiores intervenções costeiras do Sul do país. A faixa de areia foi ampliada em até 100 metros ao longo de 6,3 quilômetros de extensão, entre o Canal da Avenida Paraná e o Balneário Flórida.
Segundo o secretario, antes mesmo da obra, a região entre o Sesc Caiobá e o Pico de Matinhos já havia registrado o mesmo fenômeno. Porém, conforme Cioli, em época de resseca, o mar avançava até o calçadão.
“Se não tivéssemos essa obra, em uma ocasião como essa, nós teríamos essa água batendo nas casas, residências, comércio, enfim. Aí seria uma coisa um pouco mais crítica”, alega.
Conforme explica o secretario, a formação do paredão contou com a soma de dois fatores: maré alta e vento forte de 60 km/h. “É bom deixar claro que não é um caso isolado. Está acontecendo no litoral de Santa Catarina. Infelizmente aconteceu de pegar a combinação meio atípica, mas que está sob controle, estamos monitorando”, reforça.