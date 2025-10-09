Com 50 anos de carreira, cantor de reggae e faz 1º show da vida em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pela primeira vez, o cantor e compositor Edson Gomes, vem a Curitiba com a turnê “Vem Reggar”, celebrando seus mais de 50 anos de carreira. Lenda viva do reggae nacional, o artista baiano se apresenta com a Banda Cão de Raça no dia 18 de outubro, a partir das 21h (abertura dos portões), no Piazza Notte, localizado na BR-116, 14.934, bairro Fanny.

Com trajetória iniciada nos anos 1980, Gomes conta com oito álbuns lançados e composições que trazem críticas sociais, consciência e resistência, denunciando o racismo, a violência policial e a desigualdade.

+ Leia mais: Sábado tem costela fogo de chão no coração do Água Verde

“O reggae é um cidadão que tem que se manter livre, que sobe no palco e corre atrás dos direitos. que briga pela situação dos menos favorecidos. Vai lá, cava a terra, joga sementes pra plantar um novo horizonte, um novo amanhecer e uma nova proposta. É luta”, disse Edson Gomes em recente entrevista para o programa Mosaico Baiano.

Com uma sonoridade que combina reggae roots com influências africanas e brasileiras, o artista coleciona sucessos, como “Árvore”, “Malandrinha”, “Recôncavo”, “Campo de Batalha”, “Serpente”, “Resgate Fatal”, “Samarina”, “Criminalidade” e “Sangue Azul”.

+ Leia também: Parque Águas Claras traz diversão e ingressos grátis para Curitiba

Os ingressos para o show inédito de Edson Gomes e a Banda Cão de Raça estão à venda pelo MeAple com valores a partir de R$60 (meia-entrada / meia-entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento) + taxa adm.

A realização é do Basement Produções em parceria com a Joy Music.

Serviço:

Show Edson Gomes e Banda Cão de Raça

Data: 18 de outubro

Horário: a partir das 21h (abertura dos portões)

Local: Piazza Notte (BR-116, 14934, bairro Fanny)

Ingressos: a partir de R$60 (meia-entrada / meia-entrada solidária) pelo MeAple

Classificação: 18 anos / 16 a 18 anos entrada somente com autorização dos pais ou responsável legal com firma reconhecida em cartório.

