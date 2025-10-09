Parque Águas Claras traz diversão e ingressos grátis para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um “pedacinho” do litoral paranaense vai invadir Curitiba neste Dia das Crianças. O Parque Águas Claras, de Matinhos, está subindo a Serra para trazer alegria e diversão aos curitibinhas com o evento “Águas Claras em Curitiba”, uma experiência gratuita especialmente criada para a data.

A programação acontece no dia 12 de outubro, das 10h às 16h, na Live Curitiba, e promete transformar o feriado em um dia inesquecível para a piazada e seus pais.

“Queremos levar um pouquinho da energia do nosso parque para quem está em Curitiba. Será um dia para se divertir, se conectar e sentir o clima de férias que o Águas Claras representa”, explica Athayde Neto, CEO do Parque Águas Claras.

Além de celebrar o Dia das Crianças, o evento marca também o pré-lançamento do Verão 2026 do Parque Águas Claras, com sorteios, comidas, brinquedos, música e experiências que traduzem o espírito do litoral. E olha só que legal: o presente não é só para as crianças! Todas as famílias que participarem do evento ganharão quatro ingressos para conhecer o parque Águas Claras (válido por um ano).

As vagas são limitadas e o acesso será mediante preenchimento do formulário de inscrição disponível no site oficial do Parque Águas Claras. Então, se liga! É uma oportunidade de curtir um gostinho de verão antecipado aqui mesmo na capital.

