Sábado tem costela fogo de chão no coração do Água Verde

Curitiba se prepara para um dos eventos mais esperados pelos amantes de carne e boa música: a Churrascada do Açougueiro, que acontece no próximo sábado (11/10), no Bar do Açougueiro, bairro Água Verde. A proposta é simples, mas irresistível — reunir amigos, boa comida e um clima descontraído, típico de uma verdadeira celebração ao redor da brasa.

O cardápio é um espetáculo à parte, com costela a fogo de chão, galeto suculento, torresmo de rolo crocante, legumes braseados e arroz carreteiro preparado na hora. Tudo pensado para garantir uma experiência completa e saborosa, fiel à tradição do churrasco brasileiro.

Além das delícias no fogo, o evento contará com música ao vivo do cantor Michel Matos, que promete embalar a tarde com muito modão e sertanejo raiz, completando o clima festivo e acolhedor.

A entrada é gratuita (só paga o que consumir), mas é bom fazer reservas. Elas já estão disponíveis de forma antecipada, pelo Instagram do estabelecimento.

O Bar do Açougueiro do Água Verde fica na Avenida dos Estados, 450.