Defesa, rádio e partido se pronunciam sobre prisão de comentarista esportivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O advogado que representa os interesses do comentarias esportivo Fernando Gomes se pronunciou sobre a prisão do cliente nesta quinta-feira (09/10). Ele é suspeito de integrar um esquema de corrupção eu desfalcou os cofres da secretaria da Saúde de Fazenda Rio Grande, na região Metropolitana de Curitiba, em R$ 10 milhões. O prefeito da cidade, Marco Marcondes, também foi preso.

O advogado Rafael Guedes de Castro, do escritório Antonietto & Guedes de Castro Advogados Associados, enviou uma nota à imprensa sobre a situação do cliente. Veja a íntegra da nota oficial:

“Fernando Gomes, profissional amplamente reconhecido por sua trajetória no jornalismo e na crônica esportiva, sempre pautou sua vida pela ética, pelo respeito e pela dedicação à comunicação. Sua história é marcada por décadas de trabalho sério, pela contribuição ao debate esportivo nacional e pelo carinho que conquistou de colegas, leitores e ouvintes em todo o país.

+ Veja mais: Quem é Fernando Gomes, comentarista e ex-narrador que foi o substituto de Galvão Bueno

Diante dos recentes acontecimentos, reiteramos que Fernando Gomes goza da presunção de inocência, princípio fundamental consagrado na Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A defesa acompanha atentamente o caso e confia que todos os fatos serão devidamente esclarecidos dentro da legalidade e do mais absoluto respeito à Justiça.

Neste momento, pedimos serenidade e respeito à pessoa de Fernando Gomes e à sua família, evitando julgamentos precipitados e preservando o direito de defesa e a dignidade humana”. Rafael Guedes.

+ Leia mais: Transporte de Curitiba terá novas linhas entre bairros e retorno do Circular Centro

A Rádio Transamérica, emissora em que Fernando Gomes atuava como comentarista esportivo há muitos anos, também se pronunciou por nota oficial, dizendo que trata-se de questões pessoais não relacionada ao ofício do suspeito. “A Rádio Transamérica se pronunciou sobre a situação do seu colaborador na tarde desta quinta-feira. “As investigações que sustentam a operação denominada Fake Care não tem qualquer relação com as atividades da Rádio Transamerica. O inquérito transcorre no âmbito pessoal, sem qualquer vínculo com as atividades profissionais dos representados na programação da Transamerica”.

Por fim a Assembleia Legislativa, por intermédio da liderança do PSD, enviou nota comunicando que Fernando Gomes já não fazia mais parte do quadro de assessores parlamentares. “A liderança do PSD na Assembleia Legislativa, informa que o jornalista Fernando Gomes esteve lotado junto à liderança do partido entre junho de 2024 e setembro de 2025, cumprindo a contento suas funções. A bancada esclarece que o vínculo funcional foi encerrado no início de setembro, a pedido do próprio Fernando Gomes. A bancada reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e o respeito ao devido processo legal”.