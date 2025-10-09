Comentarista esportivo famoso de Curitiba é preso suspeito de corrupção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fernando Gomes, um dos nomes mais conhecidos da crônica esportiva do Paraná, é um dos suspeitos presos na operação deflagrada pelo Ministério Público do Paraná que investiga um rombo de R$ 10 milhões nos cofres da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Comentarista da Rádio Transamérica, ele ficou famoso por apresentar por muitos anos o programa Mesa Redonda, na CNT.

A Operação Fake Care apura um esquema de corrupção na pasta da saúde de Fazenda Rio Grande. De acordo com o órgão, servidores públicos e empresários são investigados por corrupção ativa e passiva, contratação direta ilegal, peculato e lavagem de dinheiro. O prefeito da cidade, Marco Marcondes (PSD) é um dos presos.

Abrilino Fernandes Gomes – o nome oficial do comentarista – tem 77 anos e é sócio de uma das empresas investigadas por envolvimento no esquema.

>>> Leia mais sobre a operação neste link!



O MP aponta a atuação de uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos por meio de contratos direcionados com uma empresa responsável por serviços de testagem domiciliar e levantamento estatístico. Segundo as investigações, o grupo simulava processos legais de contratação para justificar pagamentos superfaturados e repasses ilícitos.

A reportagem tenta contato com os advogados do comentarista. O diretor da Transamérica, Rogério Afonso, informou à reportagem que a empresa irá aguardar os fatos desenrolarem para se pronunciar.

Além de Fernando Gomes e do prefeito Marco Marcondes, foram presos Francisco Roberto Barbosa, secretário da Fazenda (ex-secretário de Saúde), Alberto Martins de Faria, auditor do Tribunal de Contas do Paraná, e Samuel Antonio da Silva Nunes, sócio de empresa investigada.

Leia mais sobre a carreira de Fernando Gomes no UmDois Esportes!