Transporte de Curitiba terá novas linhas entre bairros e retorno do Circular Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O transporte coletivo de Curitiba deverá ganhar um novo formato. A consulta pública em andamento apresenta mudanças estruturais significativas, que incluem conexões diretas entre terminais de diferentes bairros, o retorno do Circular Centro e a implementação de transporte sob demanda via aplicativos.

Entre as novidades estão os trajetos que conectarão terminais de regionais distintas, como:

Tatuquara-Carmo

Pinheirinho-Centenário

Santa Felicidade-Bairro Alto

Portão-Capão da Imbuia

Essas novas linhas visam facilitar o deslocamento entre bairros sem a necessidade de passar pelo Centro. “O diagnóstico do sistema, que fez parte do processo de modelagem do novo edital, mostrou a necessidade de o transporte coletivo ser mais atrativo em trajetos menores e em novos eixos regionais”, disse o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

Linha extinta, Circular Centro irá retornar em Curitiba

Outra mudança é o retorno do Circular Centro, linha extinta durante a pandemia da covid-19. Com o tradicional ônibus branco, a linha fazia a ligação entre diversos pontos da região central em dois sentidos – horário e anti-horário – facilitando a circulação pelo centro histórico e áreas comerciais.

A proposta também prevê a implementação do transporte sob demanda, tendência já adotada em algumas cidades brasileiras. Nesse modelo, veículos circulam apenas quando solicitados via aplicativo, permitindo que o usuário agende a viagem, acompanhe o veículo em tempo real e realize o pagamento digitalmente.

Este tipo de serviço deve beneficiar bairros com menor fluxo de passageiros ou demanda sazonal, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência do sistema.

Linhas de ônibus com pouca procura serão analisadas

O projeto também inclui a revisão de 26 linhas com baixa demanda, que serão ajustadas para garantir mais eficiência por meio de integração temporal e eliminação de sobreposições.

Também estão previstas a ampliação da frota elétrica e a diesel, novos indicadores de qualidade e integração temporal irrestrita. As mudanças serão implementadas gradualmente ao longo do novo contrato de concessão.

Atualmente, o Sistema Integrado de Mobilidade (Sim) de Curitiba conta com 309 linhas, 22 terminais, 329 estações-tubo e frota de 1.189 ônibus, transportando 555 mil passageiros pagantes por dia útil e realizando 6,4 milhões de viagens mensais.

A consulta pública segue até 17 de outubro, com uma nova audiência marcada para o dia 15, no Salão de Atos do espaço Imap Barigui. A primeira audiência, realizada em 1º de outubro, reuniu cerca de 200 pessoas.

O cronograma prevê a publicação do edital em novembro, leilão em janeiro de 2026 e início da transição em junho do mesmo ano. A disputa envolverá cinco lotes (dois BRTs e três regionais – Norte, Sul e Oeste), com investimentos estimados em R$ 3,7 bilhões durante os 15 anos de contrato.