De 280 dias, 110 foram chuvosos em Curitiba em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba, carinhosamente apelidada de “Chuvitiba”, tem justificado o motivo do apelido este ano. Conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), dos primeiros 280 dias de 2025, a capital paranaense registrou chuva em 110 deles, o equivalente a 40% de dias chuvosos.

O dado também se aproxima ao registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que contabiliza 114 dias de chuva neste ano. A diferença é justificada devido à localização das estações de cada instituto.

Qual mês choveu mais em Curitiba?

De acordo com o Inmet, o mês de janeiro foi, até o momento, o mês campeão em chuvas. Cerca de 265,4 milímetros foram registrados em 22 dias. Outubro não deve ficar muito atrás. Até esta quinta-feira (09/10), foram oito dias chuvosos com um acumulado maior que 48 milímetros, segundo o Inmet.

Para quem acha que o “problema” da chuva em Curitiba é de hoje, vale lembrar que, em 1820, o botânico, naturalista e viajante francês Auguste Saint-Hilaire já reclamava da alta pluviosidade no clima da então Comarca de Curitiba.

“Chovera durante todo o tempo em que estive em Curitiba, forçando-me essa circunstância a permanecer ali até 22 de março. Aliás, só com bom tempo se pode atravessar a serra, sendo também imprudente fazê-lo após uma chuva mais ou menos abundante”, relatou Saint-Hilaire em registro de viagem.

Por que chove muito em Curitiba?

Meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib explica que a combinação de fatores que leva Curitiba a ter tanta chuva está ligada a proximidade com o oceano e a Serra do Mar, favorecendo mais precipitações na região.