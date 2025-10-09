Curitibanos faturam R$ 100 mil e R$ 50 mil no Nota Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois curitibanos tiveram a sorte ao seu lado e faturaram prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil no sorteio do Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (9/10). O destaque vai para a ganhadora dos R$ 50 mil, que conseguiu o prêmio com apenas uma única nota fiscal. Moradora do Capão da Imbuia, ela tem 39 anos e realizou uma compra de R$ 399,81, que gerou dois bilhetes. Um deles, o de número 14.717.305, garantiu a quantia expressiva.

O outro prêmio saiu para um morador do bairro Cajuru, vizinho ao Capão da Imbuia. O homem, de 35 anos, pediu o CPF em nove notas fiscais. Ao totalizar gastos de R$ 1.107,16, ele gerou seis bilhetes para o programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Um deles, o bilhete 19.861.677, garantiu o prêmio máximo entregue em outubro.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, os dois curitibanos sorteados reforçam que qualquer pessoa pode participar, independentemente do valor das compras. “Não importa se é uma compra grande ou pequena: colocar o CPF na nota faz toda a diferença. É um ato de cidadania fiscal, mas também uma ação simples que pode abrir as portas para a sorte”, destacou.

Renda extra na carteira

Nesta edição, 3.272.173 consumidores que se identificaram nas compras realizadas em junho participaram do sorteio. Ao todo, foram liberados 30.752.240 bilhetes para concorrer. Além dos prêmios principais, o programa contemplou 100 consumidores com R$ 1.000, outros 8 mil com R$ 100, e mais 35 mil paranaenses com prêmios de R$ 50.

Somados, os valores distribuídos a pessoas físicas nesta rodada totalizam R$ 2,8 milhões. Além disso, R$ 2,2 milhões foram destinados a entidades sociais em todo o Paraná, como parte do programa de conscientização fiscal da Sefa, que incentiva a cidadania e o acompanhamento da arrecadação estadual.