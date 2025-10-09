Estudante de Curitiba é investigado por exercício ilegal da medicina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em uma operação conjunta com a Vigilância Sanitária (VISA) e o Conselho Regional de Medicina (CRM), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu, nesta quarta-feira (08/10), seringas, medicamentos e materiais usados em procedimentos estéticos na casa de um estudante de Biomedicina de 21 anos, em Curitiba.

Ele é investigado por homicídio e exercício ilegal da medicina. Nas redes sociais, o jovem divulgava a realização de procedimentos estéticos irregulares, como preenchimentos labiais e aplicações de estimuladores de colágeno, oferecendo serviços sem qualquer registro profissional.

Segundo a apuração da PCPR, os procedimentos eram realizados em clínicas localizadas nos bairros Centro, Campo Comprido e Cabral. A denúncia que desencadeou a investigação partiu do Conselho Regional de Biomedicina (CRBM), justamente pelo estudante não possuir habilitação para exercer a profissão.

Em maio deste ano, ele atendeu uma mulher de 66 anos, apresentando-se falsamente como dentista e biomédico. Durante o atendimento, realizou procedimentos invasivos, incluindo aplicações de plasma facial, lipo de papada e lipoenxertia nos seios da paciente.

A vítima passou por cirurgia de mastectomia total, que removeu completamente as mamas e parte do tecido do tórax, tornando o procedimento fatal. “Este último procedimento resultou em complicações que levaram a vítima a óbito no dia 2 de outubro em decorrência de choque séptico e infecção de pele e partes moles”, explica a delegada Aline Manzatto.

Diante dos fatos, o estudante foi formalmente indiciado por exercício ilegal da medicina. Ele também prestou esclarecimentos sobre o homicídio doloso, uma vez que assumiu o risco de causar a morte ao realizar procedimentos cirúrgicos em local inadequado e sem qualificação. Caso seja condenado, o jovem pode cumprir pena de até 30 anos de prisão.