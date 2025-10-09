Curitiba abre 120 novas vagas para artesãos nas tradicionais Feiras de Bairro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Artesãos e artistas plásticos de Curitiba têm uma nova oportunidade para mostrar talento e aumentar a renda com produtos autorais. A prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Turismo (IMT), lançou um edital com 120 vagas para novos expositores nas tradicionais Feiras de Bairro.

As inscrições já estão abertas e seguem até 13 de outubro, exclusivamente pelo portal Curitiba Criativa. As vagas estão distribuídas em 13 feiras espalhadas pelos bairros da cidade.

Podem participar profissionais que transformam criatividade em peças manuais e autorais. Vale ressaltar que produtos industrializados, importados ou de revenda não são permitidos nas feiras, mantendo o caráter exclusivo das exposições.

As amostras dos trabalhos inscritos passarão por avaliação nos dias 20 e 21 de outubro, com divulgação dos selecionados prevista para o dia 23 de outubro. A seleção leva em conta critérios como originalidade, qualidade e alinhamento com as diretrizes do artesanato curitibano.

Vagas disponíveis nas Feiras de Artesanato em Curitiba

Bacacheri – 10 vagas

Rua da Cidadania Boa Vista – 15 vagas

Boqueirão – 10 vagas

Cajuru – 7 vagas

Fazendinha – 6 vagas

Pinheirinho – 10 vagas

Santa Quitéria – 15 vagas

Sítio Cercado – 6 vagas

Tatuquara Liceu – 6 vagas

Poty Lazzarotto – 10 vagas

Gralha Azul – 7 vagas

Vitória Regia – 15 vagas

Menonitas – 3 vagas

As Feiras de Bairro são reconhecidas como importantes espaços de valorização do trabalho manual que dá identidade à cidade, além de aproximarem o público da produção local. Para centenas de artesãos e artistas da capital, esses eventos representam não apenas um ponto de venda, mas também um espaço de reconhecimento e valorização cultural.

Artesãos interessados podem obter mais informações pelo telefone (41) 3250-7757, diretamente no Setor de Artesanato do Instituto Municipal de Turismo.