Feiras livres de Curitiba têm 151 novas vagas para produtores locais

Curitiba ganha mais espaço para empreendedores e produtores locais nas tradicionais feiras livres da cidade. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), abriu 151 novas vagas distribuídas em 58 feiras permanentes que acontecem semanalmente nos bairros da capital.

Os interessados já podem realizar as inscrições, que devem ser feitas exclusivamente pela internet, acessando o portal de serviços digitais da prefeitura.

A ação faz parte de uma estratégia para renovar e ampliar a variedade de produtos oferecidos nas feiras, fortalecendo a economia local e a relação direta entre quem produz e quem consome.

Documentos necessários para fazer inscrição nas feiras livres de Curitiba

O processo está aberto para pessoas jurídicas e também para produtores rurais (pessoa física), desde que comprovem a atividade. No entanto, existem algumas restrições: servidores públicos municipais e familiares, menores de 18 anos e pessoas com pendências ou punições em chamamentos anteriores não podem participar.

Para se credenciar, é necessário apresentar uma série de documentos, incluindo CNPJ, certidões negativas, comprovante de endereço e certificado de curso de boas práticas de manipulação de alimentos, entre outros detalhados no edital.

Vale ressaltar que o simples credenciamento não assegura a vaga automaticamente. Após a habilitação, os candidatos precisarão atender aos critérios de avaliação e participar do sorteio público que definirá quem ocupará as barracas.