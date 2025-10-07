Quem matou Odete Roitman? Ministério Público brinca que vai denunciar assassino

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Não há outro assunto na internet que não seja: quem matou Odete Roitman? Nesta segunda-feira (06/10), foi ao ar o capítulo emblemático do remake da novela Vale Tudo, na TV Globo. Nele, uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira foi assassinada.

Apesar do autor do crime ainda ser um mistério na trama, o Ministério Público do Paraná (MP-PR), órgão responsável por proteger direitos, entrou na brincadeira e, nas redes sociais, afirmou que será o responsável por denunciar o assassino de Odete Roitman.

Pelos comentários, o advogado Claudio Dalledone, conhecido por fazer parte de júris de grande repercussão no estado, brincou que fará parte da defesa do assassino. Veja a publicação.

Qual é a função do Ministério Público?

Por mais que a publicação brinque com o assunto que está em alta, a postagem reflete sobre a importância do papel do MPPR diante de crimes que acontecem no estado. Conforme explica o órgão, apesar do público ainda não saber quem matou a vilã, uma fato é: se fosse um caso real, seria o Ministério Público o responsável por apresentar a denúncia do crime.

“Sempre que um crime ocorre, é o Ministério Público, representado por promotores e promotoras de Justiça, que propõe a denúncia. E é somente a partir disso que os criminosos podem ser responsabilizados judicialmente pelos crimes que cometeram. Isso vale para casos de homicídio, roubo, estelionato, agressão, corrupção, etc.”, explica o post.

Pelos comentários, internautas elogiaram a publicação e também entraram na brincadeira:

“Não tenho provas suficientes pra fazer a denúncia, mas foi a Mãe da Maria de Fátima com certeza!”, escreveu uma seguidora.

“Prepare-se para o júri, Celina Roitman”, escreveu outro seguidor.

“Eu não fui! Tenho um álibi… Estava fazendo prova”, brincou outra usuária.