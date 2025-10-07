Homem registra roubo de Porsche na RMC, mas câmera revela outra história

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, proprietário de uma Porsche, foi flagrado por uma câmera de segurança incendiando o próprio carro momentos antes de registrar à Polícia Militar (PM) que o veículo teria sido roubado. O caso foi registrado na manhã de domingo (05/10), na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a PM, por volta das 10h, o suspeito procurou um Posto Rodoviário relatando ter sido vítima de um sequestro relâmpago. Segundo o homem, ele estava passando pela rodovia PR-427, sentido Porto Amazonas, quando teria sido abordado por uma caminhonete branca.

Conforme o relato do homem, os supostos criminosos o teriam rendido com uma pistola e uma espingarda calibre 12. Ainda segundo ele, os suspeitos o liberaram após levarem a Porsche 911 Carrera GTS, avaliada em R$ 700 mil.

Detalhe na barba chamou atenção dos policiais

A PM disse que uma equipe policial prestou atendimento ao homem, que aparentava estar bastante nervoso. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lapa para avaliação médica e psicológica.

Durante a denúncia, um detalhe chamou a atenção do policiais: a barba do homem estava com sinais de que havia sido queimada. Porém, o falso roubo só começou a ser descoberto após a polícia encontrar o veículo queimado às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Em seguida, durante as apurações, a equipe localizou uma câmera de segurança instalada em um poste próximo do local. Nas imagens é possível ver que o próprio dono do carro teria ateado fogo no automóvel. Após a ação, ele sai andando. Assista ao vídeo abaixo:

De acordo com a polícia, o homem usava as mesmas roupas de quando denunciou o roubo. Diante das provas, a corporação entendeu que o caso se tratava de uma falsa comunicação de crime.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná (PCPR). Em nota, a corporação afirma que investiga o caso.