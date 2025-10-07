Homicídios dolosos caem 31% nos primeiros 8 meses do ano no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os registros de homicídios dolosos no Paraná caíram 31,3% nos primeiros oito meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. E o mais impressionante: estão caindo em relação a 2024, que já havia sido o menor já registrado na série histórica.

O levantamento da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) confirma essa tendência positiva: foram 1.112 ocorrências de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) de janeiro a agosto do ano passado contra 764 no mesmo período de 2025.

Outros indicadores também mostram resultados animadores na comparação entre janeiro e agosto dos dois anos. O número de roubos teve redução de 17,66%, passando de 12.358 em 2024 para 10.175 neste ano. Com os roubos de veículos não foi diferente: a diminuição verificada foi de 27,22%, com 1.473 ocorrências nos primeiros oito meses do ano passado contra 1.072 computados em 2025.

Vale lembrar que o roubo é qualificado como subtração com emprego de violência ou grave ameaça à vítima – diferente do furto. Ainda falando de crimes graves, o Paraná registrou nos primeiros oito meses de 2025 uma queda de 13,33% no número de ocorrências de latrocínio, passando de 30 para 24 na comparação direta com o mesmo período de 2024.

O mesmo aconteceu com os estupros: foram registrados 5.058 entre janeiro e agosto do ano passado contra 4.167 neste ano, uma diminuição de 17,62%.

Segundo o Governo do Paraná, essa queda expressiva nos índices de criminalidade é resultado de um trabalho integrado entre inteligência, policiamento ostensivo e preparo tecnológico das forças policiais do estado. No mês passado, por exemplo, o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou cinco helicópteros, fuzis, viaturas Dodge Rams e binóculos noturnos para as forças de segurança, em um investimento de R$ 116 milhões.

“Reduzir os homicídios e garantir mais segurança à população paranaense é resultado de planejamento, integração e da aplicação correta de recursos. Essa queda expressiva demonstra que nossas estratégias estão funcionando e que as forças policiais do Paraná atuam de forma coordenada, com tecnologia e inteligência, para proteger vidas”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Drogas

A apreensão de comprimidos de ecstasy também cresceu significativamente: foram 39.440 unidades nos primeiros oito meses do ano passado para 84.530 em 2025, o que corresponde a 113,33% a mais.