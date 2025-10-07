Cidade na região de Curitiba inaugura “pista do grau”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o objetivo de apoiar a prática esportiva segura com motos, e seguindo as regras necessárias para um ambiente controlado, a Prefeitura de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, cedeu temporariamente um espaço ocioso dentro do Parque Passaúna para ser usada como “Pista do Grau”.

As atividades no local começaram no úlitmo domingo (05/10), com uma série de regras a serem cumpridas pelo grupo de cerca de 50 motociclistas envolvidos.

O “grau” é organizado pelos próprios motociclistas e deve ocorrer no Parque Passaúna a cada 15 dias (das 12 às 17h), com um número limitado de participantes, e apenas aqueles com os veículos devidamente regularizados. Só poderão praticar a atividade se for mantido um controle da poluição sonora.

As regras

Para garantir a prática controlada e segura, todas as motos participantes precisam ter:

certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV),

faróis, freios e setas funcionando;

pneus em bom estado e com sulcos visíveis;

placa de identificação visível e fixa;

escapamento original;

retrovisores,

Os usuários da moto também estão obrigados a usar capacete (com certificação INMETRO) e viseira ou óculos de proteção.