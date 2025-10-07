Semáforo libera carros durante passagem de trem em Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No cruzamento entre as Avenidas Camilo di Lellis e Ayrton Senna, no Centro de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o semáforo que deveria estar sincronizado com o funcionamento da ferrovia não está operando corretamente. O problema faz com que o sinal permaneça verde mesmo durante a passagem do trem, oferecendo risco a motoristas e pedestres.

O flagrante foi feito na manhã desta terça-feira (07/10), durante o programa Bom Dia Paraná, da RPC TV. Nas imagens, é possível ouvir a buzina do trem se aproximando, enquanto o semáforo continua liberando o tráfego sobre os trilhos.

Segundo a Prefeitura de Pinhais, o sistema de sincronização não está ativo devido à proximidade com o pátio de manobras da empresa Rumo, responsável pela operação da linha férrea. Em nota exibida pela emissora, o município afirmou que a companhia já foi informada sobre a falha, mas ainda não apresentou uma solução definitiva.

A prefeitura informou ainda que a tecnologia que faz a integração entre o semáforo e a passagem do trem depende da instalação de um equipamento de sinalização ativa. O dispositivo permitiria que o semáforo identificasse automaticamente a aproximação dos trens, interrompendo o fluxo de veículos e pedestres.

Em nota, a Rumo confirmou que o problema é de conhecimento da empresa e declarou que está em tratativas com as autoridades locais para regularizar a sinalização, mas não forneceu prazo para a regularização.