Paraná investe R$ 116 milhões em segurança pública: Dodge RAM, helicópteros e mais!

Um mega pacote de investimentos para a segurança pública do Paraná foi apresentado na manhã desta terça-feira (16), no Parque Tanguá, em Curitiba. Um investimento de R$ 116 milhões para cinco novos helicópteros, 91 novas viaturas, 1.544 fuzis, na maior compra do tipo da história do Estado, e equipamentos ópticos e táticos de última geração.

“Estamos fazendo a entrega de um grande pacote de investimentos para a nossa população e para as forças de segurança, com viaturas, armamento pesado, helicópteros e tecnologia. Essas medidas fortalecem nossa capacidade de atuação, tanto nas operações especiais quanto no patrulhamento diário, garantindo maior presença policial e proteção às famílias paranaenses”, disse o governador no anúncio.

Segundo o governador, todas as forças de segurança trabalham de forma coordenada, com bases em regiões de fronteira, monitoramento por câmeras e tecnologias avançadas de identificação, como reconhecimento de placas e facial. “Essa estrutura permite que o Paraná mantenha controle sobre a criminalidade, apreenda grande parte das drogas que entram no país e reduza continuamente os índices de violência”, garantiu.

Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, o investimento garante ferramentas modernas para enfrentar o crime organizado com eficiência e reforçar a segurança da população. “Os investimentos recentes incluem aeronaves, viaturas, armamentos e equipamentos de última geração, todos prontos para uso operacional”, disse, destacando que as medidas fortalecem tanto as operações especiais quanto o patrulhamento diário em todo o Paraná.

Cinco novos helicópteros

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

As cinco aeronaves configuram a maior ampliação da frota aérea da segurança pública da história do Estado. São cinco novos helicópteros, sendo três para o Projeto Falcão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), um para a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e um para o Corpo de Bombeiros Militar. O investimento total é de R$ 49,3 milhões.

Eles serão utilizados para fortalecer as ações aéreas das corporações, como operações contra o tráfico de drogas e o crime organizado, resgates de alta complexidade e transporte de vítimas de acidentes graves. Com as entregas, a frota aérea da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) passa de 15 para 20 aeronaves, um aumento de 33%.

Caminhonetes Dodge RAM 3500 e mais

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Em solo, o Paraná conta, pela primeira vez, com caminhonetes RAM 3500 em sua frota de veículos da segurança pública. São 35 caminhonetes, além de outras 56 unidades L200 Triton Sport/Mitsubishi. Apenas os veículos terrestres receberam um reforço de R$ 38,3 milhões, com recursos do Estado e de emendas parlamentares.

Os novos veículos foram adquiridos visando ampliar e modernizar as frotas à disposição da Sesp. Elas se destacam pela autonomia elevada, grande capacidade de carga e potência para transporte de cargas e operações pesadas, sobretudo em regiões de fronteira e áreas rurais.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Novos armamentos contra o crime

Ao todo, foram adquiridos 3.711 novos equipamentos, sendo que 1.544 foram entregues para as forças de segurança nesta terça-feira e o restante chegará entre o segundo semestre deste ano e o início de 2026. O aporte para a compra deste primeiro lote é de R$ 15,4 milhões.

Os armamentos serão utilizados pelas forças policiais do Estado, além dos grupos de operações especiais da PCPR e da PMPR, como, por exemplo, o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE), a Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM), o Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) e o Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFron).

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Equipamentos táticos

Também foram entregues equipamentos ópticos e táticos de última geração, entre eles caixa de ajuste de foco para óculos de visão noturna, monóculos e óculos de visão noturna, sistemas de captação de imagens através de paredes, designadores laser, magnificadores, miras de visão noturna e de visão termal, e miras optrônicas. O investimento é de R$ 13 milhões.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉