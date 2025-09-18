Paraná compra fuzis tchecos de última geração, modelo em uso na guerra da Ucrânia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 116 milhões para equipar as forças de segurança do estado com armamentos e tecnologia de ponta. Entre os itens adquiridos estão óculos e miras com visão noturna e termal, além de 3,7 mil fuzis modernos, parte deles fabricados na República Tcheca e utilizados, inclusive, na guerra entre Ucrânia e Rússia. O pacotão tem ainda veículos, helicópteros e até as imponentes caminhonetes Dodge RAM.

3,7 mil fuzis para as forças de segurança

Ao todo, o Estado adquiriu 3.711 novos fuzis, dos quais 1.544 já foram entregues às polícias e o restante deve chegar entre o segundo semestre de 2025 e o início de 2026. O primeiro lote demandou um investimento de R$ 15,4 milhões.

A compra incluiu 329 fuzis ARAD-7 calibre 7,62 mm, de origem israelense, e 1.215 fuzis CZ Bren 2, fabricados na República Tcheca. Esse modelo é usado no conflito do Leste Europeu e reconhecido pela confiabilidade e durabilidade em operações militares.

As armas serão distribuídas a unidades especiais como Tigre, BOPE, BPRone, BPFron, Cirocam, além de grupamentos especializados em policiamento urbano e de fronteira.

Tecnologia óptica de ponta

O investimento também contempla equipamentos modernos de visão noturna e termal, com aporte de R$ 13 milhões. O pacote inclui óculos, monóculos e binóculos com visão noturna e térmica, miras optrônicas, sistemas de captação de imagem através de paredes, designadores a laser e identificadores de tropa.

Esses recursos darão suporte em operações de alto risco, como enfrentamento ao crime organizado, contenção de rebeliões, resgate de reféns e incursões em áreas de difícil visibilidade.

Maior compra da história

Para o governador Ratinho Junior, a entrega do armamento chega para fortalecer forças de segurança do Estado. “Estamos entregando mais de 1.500 fuzis, e até o final do ano serão mais de 3 mil, o que faz desta a maior compra da história do Paraná. Esse investimento, junto com viaturas, caminhonetes blindadas e helicópteros, fortalece nossas equipes e garante que possamos enfrentar o crime organizado com ainda mais eficiência.”

De acordo com o governador, “a força de segurança se faz com presença física, equipamentos e tecnologia, e é isso que estamos entregando hoje: viaturas, armamento pesado, helicópteros e tecnologia de ponta, garantindo mais proteção e eficiência para toda a população do Paraná”, completou.

