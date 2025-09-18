Biodiversidade

Avenida das Torres terá jardim vertical em monumento histórico de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira SECOM
- Atualizado: 18/09/25 08h00
Foto: Reprodução/Valquir Kiu Aureliano/SECOM

Com o plantio de quatro mil novas árvores em andamento, a Avenida Comendador Franco, a antiga Avenida das Torres, também ganhará um jardim vertical. A chamada Torre da Biodiversidade será revitalizada com o cultivo de trepadeiras, que devem cobrir e transformar a aparência do monumento.

Construída em 2006, a estrutura simboliza o compromisso de Curitiba com a proteção ambiental. Naquele ano, a cidade sediou a 8ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP8), evento da ONU que definiu diretrizes para o Brasil no enfrentamento das questões ligadas à biodiversidade.

O monumento é formado por duas placas de concreto branco, cada uma com 3,5 metros de largura e 15 metros de altura. Localizado quase na divisa com São José dos Pinhais, o espaço já passa por limpeza e preparação. O plantio das espécies do corredor verde será feito em etapas e deve ser concluído até o fim de 2025. Com isso, o monumento ganhará mais vida.

Até 2035, quando a paisagem já estará de cara nova, o corredor verde terá oito quilômetros de extensão, começando na Rodoviária de Curitiba e se estendendo até a saída da cidade. Além de embelezar a via, as árvores foram posicionadas de forma estratégica para gerar sombra, amenizar as ondas de calor e ampliar as áreas de conforto térmico para pedestres e motoristas.

Natureza como solução

O plantio integra o programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, que prevê o plantio de 500 mil mudas em quatro anos. A iniciativa faz parte do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PlanClima), que busca preparar a cidade para os impactos das mudanças climáticas.

Com altura estimada entre 15 e 20 metros, as espécies escolhidas desempenham um papel importante na chamada infraestrutura verde da capital. Além de reduzir o efeito de ilhas urbanas de calor, o plantio melhora a drenagem da água da chuva, contribui para a proteção dos rios e amplia os serviços ambientais oferecidos pela vegetação em meio urbano.

