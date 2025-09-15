Avenida das Torres ganha corredor verde com 4 mil novas árvores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 2035, percorrer a Avenida Comendador Franco, a popular Avenida das Torres, entre São José dos Pinhais e Curitiba, terá um impacto diferente. A transformação começou neste mês de setembro, quando a Prefeitura de Curitiba iniciou o plantio de 4 mil novas árvores no canteiro central da avenida, que corta os bairros Uberaba, Guabirotuba e Jardim Botânico. A ação integra as comemorações da Semana da Árvore, celebrada no dia 21.

O projeto criará o maior corredor de biodiversidade já implantado pelo município, com árvores nativas, frutíferas e ornamentais distribuídas ao longo de quase 8 quilômetros. A primeira fase do plantio começou em 3 de setembro.

Roberto Salgueiro, responsável técnico pelo plantio e integrante do Horto Municipal da Barreirinha, detalha que foram plantadas 350 mudas de pau-ferro (Libidibia leiostachya), 200 de ipê-amarelo miúdo (Handroanthus chrysotrichus) e 400 de espécies frutíferas.

“Essas novas árvores dentro de pouco tempo vão formar uma importante área de alimentação para a Fauna Silvestre de Curitiba, em especial a avifauna e as abelhas sem ferrão. No futuro, daqui a dez anos, essas árvores estarão no auge e gerando sombra para ajudar a cidade a enfrentar as ondas de calor”, explicou Salgueiro.

Plantação de árvores deve ser concluída até o final deste ano

A retirada das 25 torres da Avenida Comendador Franco, realizada entre 2017 e 2018, abriu espaço para a criação deste corredor verde. O plantio das 4 mil árvores formará uma área de conexão entre remanescentes florestais e áreas verdes da região.

Esta interligação permitirá o deslocamento de animais, a dispersão de sementes, o aumento da cobertura vegetal e a redução dos impactos da urbanização e dos gases poluentes emitidos pelos veículos que trafegam pela avenida. As principais áreas verdes que serão conectadas incluem o Jardim Botânico de Curitiba, o campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR), os remanescentes florestais do bairro Uberaba e o Parque do Centenário da Imigração Japonesa, na APA do Iguaçu.

As árvores viárias compõem a infraestrutura verde da cidade, cuja ampliação contribui para a melhoria da drenagem, a redução do efeito de ilhas urbanas de calor e a proteção dos rios.

O corredor da biodiversidade, que terá árvores de 15 a 20 metros de altura, começa na divisa com São José dos Pinhais e se estende até a Rodoferroviária de Curitiba. O plantio está sendo realizado em etapas e deve ser concluído até o final deste ano.

Benefícios das árvores nas cidades

Auxiliam na purificação e umidade do ar, com a redução da poluição.

Ajudam a controlar a temperatura urbana.

Funcionam como barreira para amenizar os ruídos nas vias públicas.

Atuam na manutenção da umidade relativa do ar em nível adequado.

Causam bem-estar psicológico e físico.

Servem de abrigo e de alimentação para a Fauna Silvestre urbana.